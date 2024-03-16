Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken 'çok seviyorum' diyerek ağlamaya başladı

Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum'daki mitingine katıldı. Mitingde önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, destekçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Erzurum'da mitinge katılan bir vatandaş, Erdoğan konuştuğu sırada "Çok seviyorum" diyerek ağlamaya başladı.

Kadının ağladığını gören Erdoğan, konuşmasını yarıda keserek, ”Ne olur ağlama ya, ağlama sen ağlıyorsun bizi de ağlatacaksın” ifadelerini kullandı.

“14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 67, Cumhurbaşkanlığı’nda yüzde 74 oy oranı ile verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum” diyen Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın en verimli netice aldığı şehirlerden birinin Erzurum olduğunu ifade etti.

“İSTANBUL'DAKİ ERZURUMLU KARDEŞLERİMİZİ ARAYACAKSINIZ, DEĞİL Mİ?”

İstanbul'da Erzurumlu sayısının fazla olduğunu hatırlatan Erdoğan, “İstanbul'daki Erzurumlu kardeşlerimizi arayacaksınız, değil mi? Onları 'Aman ha 31 Mart'a giderken sakın bir yanlışlık olmasın' diyerek uyaracaksınız, değil mi? Aynı şekilde Ankara'daki Erzurumlu kardeşlerimizi de arayacaksınız, değil mi? Bitmedi; İzmir'deki Erzurumlu kardeşlerimi de arayacaksınız değil mi?” ifadelerini kullandı.

Deprem meselesine de değinen Erdoğan, “Erzurum’u depreme dayanaklı bir şehir haline getirmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.