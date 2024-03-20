Erdoğan: Pahalılıkla sınanıyoruz

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan: Pahalılıkla sınanıyoruz
Isparta’da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken bir açıklama yaparak “Pahalılıkla sınanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki düzenlenen mitingde konuşma yaptı.

Erdoğan yaptığı açıklamada hem yerel seçimlere de hem de ekonomiye değindi. Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krizle ilgili açıklama yapan Erdoğan, “Bugün de hayat pahalılığıyla ve onun bir sonucu olarak sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz.” dedi.

Erdoğan açıklamalarının başlarında “Biliyorsunuz, geçtiğimiz yılın mayıs seçimlerini 6 Şubat depremlerinin acısı eşliğinde gerçekleştirmiştik. Milletimiz depremde sergilediği birliği, beraberliği, kardeşliği hamdolsun sandıkta da sürdürdü. Türkiye son 10 yıldır terörden darbe girişimine, salgından bölgemizdeki çatışmalara kadar ardı arkası kesilmeyen nice sınamalara maruz kaldı.” İfadelerini kullandı.

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Devamında Erdoğan “Asrın felaketi bu depremler üzerimizdeki yükü daha da artırdı. Fakat şu anda geldiğimiz noktada yerel yönetim seçimlerine gidiyoruz. Bugün de hayat pahalılığıyla ve onun bir sonucu olarak sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz. Allah'ın izniyle bunların da üstesinden geleceğiz. Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın ikinci yarısından itibaren görmeye başlayacağız. Esasen genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi.

Milli gelirimiz, istihdamımız, üretimimiz, ihracatımız tarihimizin en yüksek seviyesinde. Enflasyon düştükçe, ekonomideki bu olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız. Bunun dışındaki palavralara sakın ha kanmayın.” şeklinde konuştu.

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