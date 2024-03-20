Trafikte kadın sürücüye yumruk atan kadın din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni çıktı

Kaynak: Haber3
Trafikte kadın sürücüye yumruk atan kadın din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni çıktı
Adana'da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni R.Ş. isimli bir kadın, trafikte ''yol verme'' sebebiyle tartıştığı kadın sürücüyü çocuğun gözü önünde yumrukladı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şaşkınlık veren olay, dün Adana’nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı’nda gerçekleşti.
01 ARL 303 plakalı otomobilin sürücüsü R.Ş. ile başka bir kadın sürücü, trafikte ‘yol vermeme’ sebebiyle tartıştı.
Tartışmanın hararetlenmesiyle otomobilinden inen R.Ş., diğer aracın yanına giderek sürücüden camı açmasını istedi.
Aracın içinde küçük yaşta çocuğunun da bulunduğu aracının ön camını açan kadın, R.Ş.’nin yumruklu saldırısına uğradı.
R.Ş., 'Araçta çocuklarım var git’ diye bağıran kadını yumruk yağmuruna tuttuktan sonra oradan uzaklaştı.
Dehşet veren olay çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Darbedilen kadının şikayet etmesi üzerine gözaltına alınan R.Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
Yumruk atmaktan kendini alamayan öfkeli R.Ş.'nin bir okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olduğu öğrenildi.

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