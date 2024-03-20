Gurbetçiye Alanya turu 349 euro=12 bin 263 lira. Türkiye'den gidersen iki katı

Kaynak: Haber Merkezi
Gurbetçiye Alanya turu 349 euro=12 bin 263 lira. Türkiye'den gidersen iki katı
Türk'e Türkiye'de tatil yapmak neredeyse imkansız hale geldi ama Hollanda'da yaşayan gurbetçiye sudan ucuz. 8 günlük bir Alanya tatili 349 euro. Bugünkü kurla 12 Bin 263 Lira. Türk'e ise bu fiyat iki katı...

Güneyde tatil yapmak isteyen orta gelirli bir Türk'e tatil yapmak artık hayal..Aslında hayal görmek bile hayal oldu ama Avrupa'da yaşayan bir Türk için bu gayet normal bir durum. Hollanda'da yaşayan bir Türk, Alanya'da 8 günlük tatile ödeyeceği fiyat 349 euro...Bugünkü kurdan 349 euroyu TL'ye çevirdiğimizde 12 Bin 263 liraya geliyor. Orada yaşayan gurbetçi için bedava bir fiyat. Ama güneyde tatil yapmak isteyen bir Türk bu paranın neredeyse iki katını ödemek zorunda. Fiyatlar 7 günlük iki kişi için en düşük 29 Bin liradan başlayıp, 72 bin lira arasında değişiyor. Oysa Hollandalı gurbetçi bu fiyatın yarısına 7 değil 8 gün tatil yapabiliyor. Sosyal medya kullanıcıları paylaşımlarla bu durumu gözler önüne seriyor. İşte o paylaşımlardan biri şöyle

"Hollanda'da ikamet eden gurbetçiye Alanya'da (Antalya) 8 gün her şey dâhil tatili sadece 349 euro

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