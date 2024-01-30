Erdoğan seçim beyannamesini açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara’da yeni açılan kongre merkezinde AKP'nin Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Konuşma yapan Erdoğan, İmamoğlu’na yüklendi ve vaatlerini anlattı.

“31 Mart'a kadar gelmeyene gideceğiz. Küskünü barıştıracağız. Sevmeyeni seveceğiz. Her eve, her işyerine gireceğiz. Kararsızları ikna edeceğiz. Gönlünde olduklarımızı ihmal etmeyeceğiz. Herkese teker teker dokunacağız.” ifadelerini kaydeden Erdoğan, “31 Mart seçimlerine Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırlıyız, kararlıyız diyerek gidiyoruz.” dedi.

"BAKMAYIN 'ENGELLENDİK' EDEBİYATINA"

Amaçlarının insanları hizmetsizlik girdabından kurtarmak olduğunu söyleyen Erdoğan, her belediyenin kamu kaynaklarından adil bir biçimde yararlandığını iletti. Erdoğan, “Siz bakmayın birilerinin 'engellendik' edebiyatı yapmalarına. Bunların tamamı safsatadan, sorumluluktan kaçmaktan ibarettir. Diğer belediyelere ne veriliyorsa, bunlar için de aynısı geçerlidir.” açıklamasını yaptı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni 1 milyar dolar borçla devrettiklerini ve şimdi mevcut borcunun 3 milyar dolar olduğunu söyledi.

YENİ DÖNEM VAATLERİ

Erdoğan, yaptığı konuşma esnasında yeni dönem vaatlerini şu şekilde sıraladı:

- Ülkemizi mimarisi estetik, tarihi ve kültürel varlıkları korunmuş, huzurlu, güvenli kentlerle donatacağız.

- Kırsaldaki hayat standartlarını yükselterek, insanların doğup büyüdükleri yerlerde kalmalarını teşvik edeceğiz.

- Çevreye karşı hassas, yeşil kalkınma politikasını benimsemiş, sıfır atık modelini uygulayan, sürdürülebilir belediye yönetimlerinin yanında olacağız.

- Yeni dönemde, afetlere dayanıklı, dirençli ve sağlam yerleşim yerleri kuracağız, şehirlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getireceğiz.