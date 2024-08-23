Erdoğan Sisi'yi resmi törenle karşılayacak. İBB seçiminde "Sisi mi Binali Yıldırım mı?" demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’ın Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile uzun süren küslüğüne son geçtiğimiz aylarda son vermiş, iki ülke arasında yaşanan uzun süreli gerginliğin ardından Erdoğan’ın Sisi’yi Mısır’da ziyaret etmesinin ardından ikili ilişkiler resmen yeni bir boyut kazanmıştı.

Erdoğan’ın 14 Şubat tarihinde Mısır’ın başkenti Kahire’de yaptığı konuşmada Sisi için “değerli kardeşim” ifadesini kullanmış ve kendisini Türkiye’ye davet etmişti.

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Sisi 4 Eylül tarihinde Ankara’da olacak ve Beştepe Sarayında resmi törenle ile karşılanacak. Sisi’nin ziyaretinde bölgesel gelişmeler ve Gazze meselesi ele alınacak.

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“SİSİ Mİ BİNALİ YILDIRIM MI?”

Sisi ile araları uzun yıllar boyunca bozuk olan Erdoğan bu konuyu iç siyasete taşımış ve 2019 yılında yapılan İBB seçimlerinin ikincisinde seçmenleri ikna etmek için İmamoğlu’nu Sisi’ye benzeterek “Değerli kardeşlerim işte Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli..” ifadelerini kullanmıştı.