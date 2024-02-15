İmamoğlu’ndan Sisi’yle görüşen Erdoğan’a: Bu ‘u dönüşüne’ alışkınız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Çubuklu’daki eski akaryakıt silolalarında incelemelerde bulundu.

İmamoğlu burada gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

İmamoğlu, “Rakibiniz Murat Kurum'un, Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili açıklamaları vardı. Muhalefeti siyasi malzeme yapmakla suçladı. Siz ne söylemek istersiniz bununla ilgili” sorusuna şu yanıtı verdi:

Çevre Şehircilik Bakanlığı, görevini birçok konuda eksik yapmıştır. Son dönemde çevre adına da iyi bir sınav verilmemiştir. Daha dün Kanal İstanbul meselesinde, ‘ya-pa-ca-ğız’ diye heceleyen bir akıl, şimdi, ‘Vatandaşın gündeminde olmayan, bizim de gündemimizde yoktur’ diyebiliyor. Ama bu U dönüşlerinin uzağında bir yapı değil, o yapı.

Bu U dönüşünün en somut örneğini, dün, Sevgililer Günü'nde yaşadık. Yani ‘Sisi mi İmamoğlu mu’ diyen Sayın Cumhurbaşkanı, dün, Mısır'da, ‘Sevgili kardeşim’ diyerek, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Mısır'ı ziyaret etmiştir. Bu U dönüşüne alışkınız. Ama biz, memleketimizin aleyhine yapılması muhtemel bu tür tavır ve davranışları sergileyecek insanlara, U dönüşü şansını bile vermeyeceğiz. Onları, geri vitesiyle inşallah, ait oldukları yere göndereceğiz.

ERDOĞAN 12 YIL SONRA SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısırlı mevkidaşı Sisi ile dün Mısır’ın başkenti Kahire'ye görüştü. Erdoğan 12 yıl aradan sonra Mısır'a gerçekleştirdiği ilk ziyarette, havalimanında Sisi ve eşi tarafından karşılandı.

İki liderin samimi pozlar vermesi, el ele tutuşması gündem olmuştu.

Öte yandan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’yi sık sık "darbeci" diyerek eleştirmişti.