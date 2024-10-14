Erdoğan tek tek okuyacak! 'Beyaz sandıklar’ Kütahya’da

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erdoğan tek tek okuyacak! 'Beyaz sandıklar’ Kütahya’da

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından Kütahya merkezde Sevgi Yolu, Karagöz Camii önü ve Saman Pazarı ile 4 ilçe merkezinde beyaz sandıklar kurulurken, zarf içerisinde istek, talep ve şikayetler Erdoğan'a iletilecek.

AK Parti, beyaz sandık uygulamasını Kütahya'da da başlattı.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından Kütahya merkezde Sevgi Yolu, Karagöz Camii önü ve Saman Pazarı ile 4 ilçe merkezinde beyaz sandık kuruldu. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, yaptığı açıklamada, "Beyaz sandıklarımız Kütahya merkezde 3, Simav, Gediz, Şaphane ve Aslanapa ilçelerimizde kuruldu. İlçelerimizde hafta sonu gerçekleştireceğimiz kongrelerimiz öncesinde ilçe meydanlarımızda stantlarımızı kurduk. Vatandaşlarımız talep, istek, öneri ve projelerini direk Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a iletebilecek. Tüm vatandaşlarımızı stantlarımıza bekliyoruz" dedi.

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