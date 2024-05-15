Erdoğan Uluslararası Aile Günü'nü kutladı

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Geleceğimiz olan ailelerimizi, onların kutsallığını ve toplumumuzdaki yerini koruma konusunda kararlıyız. Türkiye’nin güçlü aile yapısıyla geleceğe yön verme hedefimizi sürdüreceğiz.” dedi.

Ayrıca, Erdoğan, Resmi Gazete’de yer alan “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi” genelgesinin, aile kurumunu tehditlerden koruyacak ve aile değerlerini pekiştirecek önemli adımlar içerdiğini belirtti.

Erdoğan, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın hazırladığı ‘Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’ ile ailelerimizin refahını artırma ve Türkiye Yüzyılı’nı sağlam temeller üzerine inşa etme yolunda ilerleyeceğiz.” şeklinde konuştu.