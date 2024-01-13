Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme

Kaynak: AA
Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin saldırıları ve sızma girişimleri sonrasında başlatılan terörle mücadele harekatlarına odaklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, görüşmede terörle mücadeledeki güncel gelişmeleri ele aldı. Özellikle Pençe-Kilit Operasyonu'nun seyrine dair bilgi alışverişinde bulunulan görüşmede, teröristlerin taciz ve sızma girişimlerine karşı alınan önlemler ve yapılan operasyonların sonuçları değerlendirildi.

Görüşme aynı zamanda, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılık ve işbirliği noktasında fikir alışverişine olanak tanıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, ülkenin güvenliği ve birlik beraberliği adına yapılan terörle mücadele çabalarını destekleme konusunda ortak bir görüşe sahip oldukları ifade edildi.

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