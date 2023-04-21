Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışında anketlerdeki son durum

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kalan anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark anketlere yansımış durumda.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışında anketlerdeki son durum

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala 12 anket şirketi tarafından dikkat çeken veriler yayınlandı. Anket sonuçlarına göre, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'la arasındaki farkı açtığı görülüyor.

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimlere sayılı günler kala 12 anket şirketi araştırma sonuçlarını yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerisinde kalması ise anket sonuçlarının en dikkat çeken tarafı oldu.

İşte 12 anket şirketinin son araştırma sonuçları...

AVRASYA: Kılıçdaroğlu 53,5 - Erdoğan 39,7

MAK: Kılıçdaroğlu 47,8 - Erdoğan 43,7

TÜRKİYE RAPORU: Kılıçdaroğlu 54,5 - Erdoğan 45,6

AR-G: Kılıçdaroğlu 46,2 - Erdoğan 43,1

AKSOY: Kılıçdaroğlu 55,6 - Erdoğan 44,4

PİAR: Kılıçdaroğlu 57,1 - Erdoğan 42,9

ALF: Kılıçdaroğlu 55,1 - Erdoğan 44,9

SAROS: Kılıçdaroğlu 42,6 - Erdoğan 41,1

Metropoll: Kılıçdaroğlu 42,6 - Erdoğan 41,1

YÖNEYLEM: Kılıçdaroğlu 43,8 - Erdoğan 39,2

Gezici: Kılıçdaroğlu 53,4 - Erdoğan 39,2

ORC: Kılıçdaroğlu 48,9 - Erdoğan 41,5

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