AKP’de moralleri bozan anket. Sonuçların ardından ‘B planı’ devreye alındı

Kulislerden gelen son bilgilere göre AKP’de moralleri bozan anket ortaya çıktı. Anketlere göre Kılıçdaroğlu İstanbul ve Ankara’da kıl payı farkla öne geçti. Sonuçların ardından Erdoğan’ın ‘B planını’ devreye aldığı öğrenildi.

AKP’de moralleri bozan anket. Sonuçların ardından ‘B planı’ devreye alındı

Kulislerden gelen son bilgilere göre, AKP’nin en iddialı kamuoyu araştırmalarında İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerde Kılıçdaroğlu kıl payı önde çıkıyor.

Gazeteci Nuray Babacan, Gazete Pencere’de kaleme aldığı kulis haberine, “AKP’nin B planı, topluma güven verecek isimleri ‘cumhurbaşkanının sağ kolu’ olarak duyurmak” dedi.

Babacan, AKP’nin anketlerinde İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerde cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu kıl payı önde çıktığını aktardı. Babacan, gündem önceliğinde hayal pahalılığı ve ekonomik krizin geri döndüğünü vurguladı.

AKP’de bir süreden beri seçimin ikinci tura kalma olasılığının yüksek dille seslendirilmeye başlandığına dikkati çeken Babacan, “Bu bir haftalık süreçte nasıl bir politika ve kampanya izlenmesi gerektiği tartışılıyor. Bu süreçten başarılı çıkmak için ‘duygulara hitap eden’ bir kampanya yaklaşımı izleneceği anlatılıyor. Yani, ‘sizin için neler yaptık’ demeye getirilecek. Ancak, asıl önemli kampanya hamlesi bu değil” diye yazdı.

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