Seçim değil geçim anketi. Bayramda misafir çağıramayanların oranı fırladı

Bayram için ekonomik şartlar sebebiyle plan yapamayanların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu kez de seçim değil geçim anketi yapıldı.

Seçim değil geçim anketi. Bayramda misafir çağıramayanların oranı fırladı

Ipsos araştırmanın yaptığı bir ankete göre, bireylerin yüzde 69’u ekonomik nedenlerle zengin iftar sofraları kuramayacağını, yüzde 59’u ekonomik nedenlerle misafir çağıramayacağını, yine yüzde 59’u hane giderlerinin artacağı belirtildi. Bayramda, memlekete gitme planı yapanların oranının azaldığı ifade edildi.

Araştırmaya göre bu sene de her 3 kişiden biri bayramda yaşadığı ildeki yakınlarını/akrabalarını ziyaret edip bayramlaşmayı planladığını ifade etti.

HİÇBİR ŞEY YAPMAYANLARIN ORANI YÜZDE 14

Bayramda hiçbir şey yapmayı planlamayanların oranı yüzde 14 ile daha yüksekken, memlekete gitme planı yapanların oranı düşündüğünü söyledi.

Bu bayramda ekonominin de etkili olduğu görüldü. Vatandaşların yüzde 69’u ekonomik nedenlerle zengin iftar sofraları kuramayacağını, yüzde 59’u ekonomik nedenlerle misafir çağıramayacağını, yine yüzde 59’u hane giderlerinin artacağını söyledi.

Her 4 kişiden 1’i bir kurum ya da kişiye yardımda bulunmuş, yüzde 41’i de yardımda bulunmayı düşünüyor.

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