Erdoğan ve Mıçotakis New York’ta bir araya gelmişti. Yunan basınından dikkat çeken yorumlar

İki liderin ikili ilişkilerde olumlu iklimin korunması konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

İki Liderden Yol Haritası

Erdoğan ve Miçotakis’in görüşmesinde, Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi diyalog ve pozitif gündemden sorumlu dışişleri bakan yardımcılarının ekim ayı ortasında bir araya geleceği, kasım ayında Güven Arttırıcı Önlemler toplantıları yapılacağı ve 7 Aralık’ta da Selanik’te Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısının düzenleneceği kararlaştırıldı.

Bölgesel ve Uluslararası Meseleler Ele Alındı

İki liderin ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundukları, iklim krizi ve düzensiz göç konularında da işbirliğinin ele alındığı kaydedildi. Görüşmede Kıbrıs sorununa atıfta bulunulmadığı ise Yunan muhalefet partileri tarafından eleştirildi.

Yunan Basınından Olumlu Yorumlar

Yunanistan’ın önde gelen gazeteleri Ta Nea, Kathimerini ve CNN Yunanistan’da, Erdoğan-Miçotakis görüşmesine ilişkin olumlu yorumlar yer aldı. Gazeteler, iki ülke arasındaki yakınlaşmanın adım adım ilerleyeceğini vurguladı. Görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğine işaret eden gazeteler, iki liderin de ilişkilerin normalleşmesi yönünde bir adım attıklarını belirtti.