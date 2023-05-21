Erdoğan ve Musk'ın ilişkisi için dikkat çeken analiz. Birlikte çekilmiş fotoğrafını yayınladılar

Ülkemizde yapılacak olan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için ABD'nin saygın gazetesinden Erdoğan ve Musk ile ilgili dikkat çeken analiz yapıldı.

Erdoğan ve Musk'ın ilişkisi için dikkat çeken analiz. Birlikte çekilmiş fotoğrafını yayınladılar

ABD’nin saygın gazetes Wall Street Journal, iş insanı Elon Musk’ın seçimler öncesi yaptığı çıkışlarla ilgili bir analiz yayınladı.

Musk, ülkemizdeki seçimlere günler kala Twitter’daki bazı muhalif hesapları engellemesinin talep edildiğini söylemişti. Bu doğrultuda Musk “Ya Twitter’a erişim tamamen kapanacaktı ya da sadece bazı hesaplar kapanacaktı” ifadelerini kullanmıştı.

Wall Street Journal bu durumu da örnek göstererek, “Elon Musk Doktrini: Milyarder, dünya sahnesinde nasıl yol alıyor” dedi bir analiz yayınladı.

Haberde, “İş insanı ABD ile ilgili konularda dobra fakat küresel ölçekte daha uyumlu bir tavır sergiliyor. Kendini ifade özgürlüğü savunucusu olarak tanıtan Musk, ABD’li siyasetçilere karşı çok sert davranıyor fakat konu kendi şirketleri üzerinde etkisi olabilecek yabancı liderlere gelince daha yumuşak bir yaklaşım sergiliyor. Buna Musk Doktrini denilebilir” denildi.

"ERDOĞAN SADECE BİRİ"

Aralık ayında Musk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2022 Dünya Kupası sırasında Katar’da tokalaştığını yazan Wall Street Journal, “Erdoğan, Musk’ın son yıllarda görüştüğü liderlerden sadece biri” yorumuna yer verdi.

Haberde, “Twitter, Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarının en zorlu yarışı olarak gösterilen seçimlerden önce bazı içerikleri engellediğini duyurmuştu” denildi. Wall Street Journal’daki haberde Musk’ın açıklamalarının yeni bir tartışma başlattığına da dikkat çekildi.

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