﻿Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonda, Rusya tahılının Türkiye’de una çevrilerek Afrika ülkelerine gönderilmesine yönelik somut adımları ele aldı. (AA)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonda, Rusya tahılının Türkiye’de una çevrilerek Afrika ülkelerine gönderilmesine yönelik somut adımları ele aldı. (AA)
Ayrıntılar geliyor...
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