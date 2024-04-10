Erdoğan’dan 81 ili harekete geçiren talimat

AKP, 31 Mart mahalli seçimlerinin ardından seçmenle irtibatı koparmama kararı alarak, önümüzdeki dört yılı aşkın bir süre boyunca sürekli temas halinde olmayı hedefliyor.

Genel merkez yönetimi, seçimlerdeki oy kaybının nedenlerini araştırırken, 81 il teşkilatı da küskün seçmenin gönüllerine yeniden girmek için çalışmalara başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda saha çalışmaları artırılacak ve ev ziyaretleri sıklaştırılacak. Milletvekillerinden genel başkan yardımcılarına, kadın kollarından gençlik kollarına, il ilçe ve mahalle teşkilatlarına kadar tüm birimler kendi bölgelerinde seçmene ulaşmak için hazır olacaklar.

AKP'nin dikkat çeken bir diğer adımı ise seçmenin neden partiye oy vermediğini anlamak için anket çalışmaları yapılması.

Bu çalışmalar sonucunda elde edilen veriler önce genel merkeze, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a raporlanacak. Seçmenin öneri, istek ve şikayetlerine göre yeni politika ve projeler geliştirilerek, partinin halk nezdindeki algısı iyileştirilmeye çalışılacak.