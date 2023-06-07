Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür, Kurtulmuş'a tebrik telefonu

AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni başkanı oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurtulmuş'u telefonla arayarak tebrik etti ve yeni yasama döneminde başarılar diledi.

Erdoğan ayrıca, genel seçimler sonrasında Meclis Başkanı belirleninceye kadar bu görevi üstlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de aradı.

Erdoğan, Bahçeli'ye bu süreçteki katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.