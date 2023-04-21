Erdoğan’dan bayram namazı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da kıldığı bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’dan bayram namazı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan AKP ilçe binasına yapılan saldırıyla ilgili açıklamalar yaptı.

AKP ilçe binasına yapılan saldırıyla ilgili Erdoğan "Bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirme içerisine girecek değilim. Ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim. Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır. Bazı parti liderleri kendilerine saldırı olunca bunu ranta dönüştürme gayreti içine girdiler. Biz bunlara yabancı değiliz. İlk defa olan bir şey de değil. İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Teşkilatımız bu eşkıyayı anında yakaladılar ve gereken yapılıyor." dedi.

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NE OLMUŞTU?

Adana'da AKP Çukurova ilçe binası, silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından 1 şüpheli gözaltına alındı. Saldırganla ilgili açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "'AK Parti'nin bazı söylemleri üzerine eylemi gerçekleştirdim' yaklaşımı var" şeklinde konuştu.

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