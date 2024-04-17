Erdoğan'dan değişim sinyali. Seçimden sonra ilk kez açıkladı

Yerel seçimlerde AKP'nin ikinci parti olmasının ardından ilk Meclis grup toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında kürsüye çıktı. Konuşmasına "AKP'de değişim" vurgusu yaptı. Erdoğan ayrıca "Milli mücadele sırasında Türkiye'deki Kuva-yi Milliye neyse Hamas da işte aynen odur" sözleriyle de dikkat çekti.

"TEŞEBBÜSLERİ AMACINA ULAŞAMADI"

Erdoğan'ın AKP Meclis grup toplantısındaki konuşmasından öne çıkan mesajları şu ifadeleri kullandı:

Seçimlerin ülkemizde huzurla icra edilmesinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Vatandaşların sandığa giderek iradelerini özgürce ortaya koymuş oldu. Bölücü örgüt yandaşlarının seçmeni baskı altına almaya dönük teşebbüsleri amacına ulaşamadı.

"SANDIKTAN ÇIKAN TAKDİRİN BAŞIMIZIN ÜZERİNDE YERİ VAR"

AKP teşkilatları hem kampanya dönemi boyunca hem sandık günü olağanüstü bir mücadeleyle çalıştı. Cumhur İttifakı son seçimlerden alnının akıyla çıktı. Birlikte hareket ettiğimiz, omuz omuza beraber mücadele verdiğimiz MHP Genel Başkanı sayın Bahçeli'ye ve ülkücü kardeşlerimize de teşekkür ederim. Sandık sınavını daha başarıyla veren ittifakımız Türkiye'nin bekasının teminatı olmayı sürdürecek. Sandıktan çıkan takdir hangi yönde olursa olsun saygındır, makbuldür, başımızın üzerinde yeri vardır. Göreve gelen belediye başkanlarına başarılar diliyorum. Belediye başkanlarımıza destek olmaya devam edecek.

"SEÇİMDE KATILIM SEVİYESİNİN DÜŞÜKTÜ"

YSK şimdiye kadar 3 ilçe ve 4 belde olmak üzere 7 yerde seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Bu yerleşim yerlerinde vatandaşlarımız 2 Haziran Pazar günü bir kez daha sandık başına gidecek, tercihlerini yapacak. AKP ve Cumhur İttifakı olarak şimdiden bu seçimlere hazırlanacağız. 31 Mart seçim sonuçları birçok zaviyeden kapsamlı değerlendirmeyi hak ediyor. İlk göze çarpan özelliği, katılım seviyesinin maalesef düşüklüğüdür. Son 20 yıldaki en düşük katılımlı yerel seçim olarak kayıtlara geçti.

"PARTİMİZ OLUMSUZ ETKİLENDİ"

Geçersiz oylar da eklendiğinde yaklaşık 16 milyonun seçmenin iradesi sandığa yansımazken katılım oranının düşüklüğü partimizin oylarını da olumsuzdu. 10 ay önceki seçimlerde bize ve ittifakımıza büyük teveccüh gösteren insanlarımızın önemli kısmı sandığa gitmekten imtina ettiğini görürüz. 31 Mart seçimleri yüzde 40,5 oy oranıyla Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.

"HATAY, KİRLİ OYUNLARA KARŞI TAVRINI ÇOK NET ORTAYA KOYDU"

Hatay'a özel bir parantez açıyoruz. Hatay 6 Şubat depremlerinden beri en çok örselenen şehir oldu. Hatay'la aramızı bozmak için çok uğraştılar, pek çok iftira attılar. Hatay üzerinden sosyal fay hatlarımızla oynamaya kalktı. Hatay kendi üzerinden oynanan kirli oyunlara tavrını çok net ortaya koydu. Cumhur İttifakı'na ve AKP'ye duydukları güven dolayısıyla Hatay'ımıza ve Hataylı vatandaşlara özellikle teşekkür ederim. Fakat ana muhalefet partisinin Hatay'ın iradesini gasbetme girişimleri son dakikaya kadar devam etti. YSK bu hezeyanlara karşı son noktayı koydu.

"GEREKEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Milletimiz bize sadece şehirlerini yönetme değil, aynı zamanda pek çok yerde kendi adına başkalarını denetleme görevini de tevdi etti. Milletimizin belediye meclislerinde biz denetim yetkisi verdiği illerimizde bu görevimizi en güzel şehirde yerine getireceğiz. Şehirlerimizin kaynaklarının terör örgütlerine, reklam ajanslarına değil, orada yaşayan insanlarımıza harcanmasını temin için gereken her şeyi yapacağız. Bölücü terör örgütünün şehirlerimize ve vatandaşlarımıza tekrar musallat olmasına kesinlikle fırsat vermeyeceğiz.

"YEREL SEÇİM OLDUĞUNU UNUTUP ŞIMARDILAR"

Bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, farklı heveslere kapılanlar olduğunu görüyoruz. Sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar! Birileri kendilerine göre yerel iktidar-merkezi iktidar diye Türkiye'de ikili bir yapı ihdas etmeye çalışıyor. 81 ilimizde tek bir iktidar vardır, o da 14-28 Mayıs seçimlerinde milletin yönetme vazifesi verdiği cumhurbaşkanı ve kabinesidir. Muhalefet gibi, rakamları eğip bükerek, kırk dereden su getirerek analizler kasmak bize yakışmaz. Milletin sandıkta verdiği mesajları herkesten önce bizim doğru okumamız gerekiyor. Hiçbir komplekse kapılmadan bu muhasebeyi yapmak milletimize karşı görevimizdir.

DEĞİŞİM VURGUSU YAPTI

Milletimiz bizden kapsamlı, samimi ve cesur bir özeleştiri yapmamızı istemiştir. Karşımızdaki tablo nettir. AK Parti olarak bu tablonun çok iyi farkındayız. Milletimizin mesajlarını baş acı ederken bu mesajların gereğini de mutlaka yerine getireceğiz. Milletin talepleri ve tenkitleri doğrultusunda kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştirecek, daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Aslımıza, köklerimize, milletimize, bizi var eden ilkelerimize çok daha sıkı sarılacağız.