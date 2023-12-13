Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı

Kaynak: AA
Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı vesilesiyle Musevi vatandaşlarımızın bayramını kutladığı bir mesaj yayınladı.

Erdoğan, mesajında, dil, inanç ve ırk ayrımı yapmayan bir hoşgörü kültürünün, köklü tarih ve medeniyetimizin bize bıraktığı en kıymetli miraslarımızdan biri olduğunu vurguladı. Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bugünlerde, dünyanın dört bir yanında farklı inanç ve kimliklere karşı giderek artan bir tahammülsüzlük gözlemliyoruz. Biz ise, her türlü ayrımcılığa karşı durmak ve bu değerli mirasımızı korumak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın inançlarını özgürce yaşayabilmeleri, geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da devletimizin teminatı altındadır. Toplumumuzun vazgeçilmez bir unsuru olan Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı kutluyor, sağlıklı ve mutlu olmalarını diliyorum.”

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