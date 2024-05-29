Erdoğan'dan İslam dünyasına İsrail çağrısı: Daha neyi bekliyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP grup toplantısında İsrail'in eylemlerine sert tepki göstererek İslam dünyasına birlik çağrısında bulundu.

Erdoğan, "Ortak karar almak için daha ne bekliyorsunuz? Tepki göstermek için daha ne olmalı?" diyerek sorular yöneltti ve "Ey ABD, bu soykırımdan siz de İsrail kadar sorumlusunuz." ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı önemli noktalar:

Grup toplantımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm misafirlere hoş geldiniz diyorum ve bizi izleyen vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. AK Parti'nin hizmet ve kardeşlik siyasetini temsil eden dava arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum.

21 yaşında askeri dehası, ilmi ve cesaretiyle İstanbul'u bizlere armağan eden Fatih Sultan Mehmet ve ordusunu rahmetle anıyorum. İstanbul'u fethederek bir çağı kapattı ve yeni bir çağın kapılarını açtı. O tarihten itibaren İstanbul, bilim ve sanat merkezi haline geldi. Dünya tarihi için ne kadar önemliyse, Fatih-millet kimliği bakımından da o kadar mühimdir.

Fetih, gemileri karadan yürütülen azim, ufuk ve strateji olmadan anlaşılamaz. Fetih, İstanbul'un karanlık kaderini aydınlığa çevirmektir. Fetih, şehri bir gül bahçesine, bir gönül bahçesine dönüştürmektir.

"İSTANBUL TÜRK'TÜR, MÜSLÜMANDIR"

Bazıları hala kabullenemese de İstanbul Türk'tür, İstanbul Müslümandır. Allah'ın izniyle ebediyen öyle kalacaktır. Siyasi hayatımızın hiçbir aşamasında İstanbul'a sadece bir şehir olarak bakmadık. İstanbul, bize atalarımızdan, şehit ve gazilerimizden kalan bir emanettir. İstanbul, milletimizin göz bebeğidir. İstanbul'a hizmet ederken bu bilinçle hareket ettik. Ayasofya'yı zincirlerinden kurtarıp bu bilinçle yeniden ibadete açtık.

Şehrin her karışına eserlerimizle mührümüzü vurduk. İstanbul'u korumaya devam edeceğiz. İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümünün hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: HER ŞEYİ AÇIK AÇIK İTİRAF ETSİN

28 Mayıs seçimlerinin birinci yıl dönümünde, görevi bir kez daha bana tevdi eden aziz milletimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Sağda solda vatan ve millet adına konuşanların, makam uğruna tüm siyasi değerlerini nasıl feda ettiklerini gördük. Ortaya çıkanlar, buzdağının sadece görünen kısmıdır.

Asıl büyük skandallar suyun altında gizlidir. Karanlık noktaları aydınlatacak olanlar, o dönemin aktörleridir. 6'lı koalisyonunun cumhurbaşkanı adayının üzerindeki şüpheli bulutları temizlemesi gerekiyor. Çıkıp milletin zihnindeki soru işaretlerini gidermeli. İmalarla konuşmayı bırakıp, her şeyi açıkça itiraf etmeli.

Milletimizin bana yüklediği ağır sorumluluğun farkındayım. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin birliği ve dirliğinin teminatıyız. Farklı tercihlerde bulunanların da emanetlerine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Etkili bir Türkiye için canla başla çalışıyoruz.

Pazartesi günü Kabine toplantısı sonrasında, hükümetimizin bir yıllık performansını kamuoyu ile paylaşacağız. Yaptıklarımızın hesabını millete sunacağız.

"EY ABD, BU SOYKIRIMDAN SİZ DE İSRAİL KADAR SORUMLUSUNUZ"

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım, Refah'a yapılan saldırılarla daha da kanlı bir safhaya geçti. Güya güvenli bölgedeki sivillerin yaşam mücadelesi verdiği çadırlara düzenlenen saldırıda 45 masum Filistinli şehit oldu. Görüntülere bakmak kalp ve can dayanmıyor. Bir baba, başı kopmuş bebeğini dünyanın ve insanlığın vicdanına gösteriyor. 15 bin masum çocuktan ne istediniz? İçinizde insanlıktan bir parça kalmadı mı? Hiç mi sınırınız yok? İnsanlığa bu kadar mı düşmansınız? Dünyada hiçbir din, bu vahşeti meşru gösteremez. Masum bir bebeğin başını koparmayı, sivilleri yakarak öldürmeyi hiçbir inanç meşru gösteremez.

Dünya, kanla beslenen vampir Netanyahu'nun barbarlığını izliyor. Ey ABD, bu soykırımdan siz de İsrail kadar sorumlusunuz. Ey Avrupa, İsrail'in bu barbarlığından siz de sorumlusunuz. İsrail'e açıkça destek verdiniz. Gazze'de sadece insanlık, masum çocuklar ve bebekler ölmüyor.