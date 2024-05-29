Erdoğan ile Özel arasında normalleşme sürecinde flaş adım. Ankara'da kimsenin beklemediği gelişme

Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturması ile uygulamaya geçirdiği ‘Gölge Kabine’ ekibi ile, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinesi arasında kimsenin beklemediği zirve yaşandı. Bir araya gelmesi büyük yankı uyandıran iki liderin partilerine talimatı ile yeni bir süreç başladı.

İLK TEMAS ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM BAKANLIĞI’NDA

Bu süreç içerisinde ilk temas Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nda yaşandı. Bakan Mehmet Özhaseki ile, Özel’in gölge kabinesinden Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığının tüm faaliyetlerini takip edecek olan Gökan Zeybey bir araya geldi. İkili arasındaki görüşme bir buçuk saat sürerken CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’de bu görüşmede yer aldı.

Kulislerden sızan bilgilere göre görüşme olumlu geçti ve başta belediyelerin mali sorunları ele alındı. Bununla beraber Gökan Zeybek’in belediye sorunları ile alakalı bir dosyayı Özhaseki’ye sunduğu da öğrenildi.

İKİNCİ TEMAS DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

İkinci temas ise Dışişleri Bakanlığı’nda yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP’nin gölge Dışişleri Bakanı, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ile bir araya geldi.

Hakan Fidan’ın makamında yapılan görüşmenin, olumlu geçtiği ifade edildi.

Hakan Fidan, İlhan Uzgel görüşmesinde kurumsal yapılar üzerine görüşlerin aktarıldığı, CHP’li İlhan Uzgel’in konuşmalarını Dışişleri Bakanı'nın not ettiği aktarıldı.

CHP’nin özellikle Cumhurbaşkanının yurt dışı ziyaretleri ve hükümetin dış politikasına ilişkin daha fazla bilgilendirilmek istediği de yine Uzgel tarafından Fidan’a söylendi.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

CHP ile bakanların temaslarının önümüzdeki günlerde de süreceği vurgulanıyor.

Bu noktada CHP genel başkan yardımcılılarının İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelmesi bekleniyor.