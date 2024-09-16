Erdoğan'dan İsrail'e 'boykot' mesajı. 'Gazze'nin her zaman yanındayız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ​sosyal medya hesabından Gazze​'ye destek paylaşımında bulundu.

Erdoğan, verdiği mesajda, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın paylaştığı video, kısa sürede gündem olurken binlerce de beğeni ve yorum aldı.

Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/77qX4whOeA — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 16, 2024

GAZZE'DE CAN KAYBI 41 BİN 226'YA YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 226'ya, yaralıların sayısı ise 95 bin 413'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 346 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 76 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 41 bin 226'ya, yaralıların sayısının 95 bin 413'e yükseldiği kaydedildi.