Erdoğan'dan kabine hamlesi! Ankara kulislerinden sızdı...

AKP’nin yerel seçimlerdeki mağlubiyeti sonrasında değişimler yaşanmaya başladı. İstanbul’da başlayan değişim sonrasında yeni kulis bilgisi daha geldi. Nuray Babacan’ın kulisine göre; kabinede 4-5 bakanlık bir değişiklikle yola devam edecek. Ancak iki ay kala böyle bir değişikliğin yapılmayacağını belirtildi.

ERDOĞAN DEĞİŞİKLİK SİNYALİNİ VERDİ

Yerel seçimlerde AKP, 22 yıllık iktidarında ilk kez seçim yenilgisi almıştı. Yerel seçimlerdeki mağlubiyetin ardından AKP içerisinde değişimlerin olacağı belirtiliyordu. İlk değişim ise İstanbul’da yaşandı. Osman Nuri Kapaktepe İl Başkanlığı için aday olmayacağını açıklamıştı. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde “Kabinede ve parti genel başkan yardımcılarında değişiklik olabilir” demişti.

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NURAY BABACAN'DAN YENİ KULİS

Nefes yazarı Nuray Babacan, önümüzdeki aylarda yapılacak olan büyük kongre öncesi AKP'den kulisleri aktardığı yazısında, "Parti içinde konuşulan tek konu; kimin adamı kime yakın, Erdoğan ailesi işin neresinde?” dedi. Babacan AKP kulis bilgisine göre; "Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin vitrini olan MYK ve MKYK’ya dışarıdan görevlendirmeler yapacak. Sonra da kabinede 4-5 bakanlık bir değişiklikle yola devam edecek” denildiğini yazdı. Babacan ise Partiyi yakından izleyenlerin, büyük kongreye iki ay kala böyle bir değişikliğin yapılmayacağını bildiğini belirtti.

İLK DEĞİŞİM İSTANBUL'DA BAŞLADI

Yeniçağ gazetesi muhabiri Süleyman Çay, geçtiğimiz günlerde AKP kulislerinden aldığı bilgide İstanbul İl Başkanlığı için Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in olacağını açıklamıştı. Ayrıca önceki kulis bilgimizde İstanbul’da 20 ila 25 ilçenin değişeceği de aktarılmıştı.