Erdoğan'dan Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere, hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınlarına toplam 30 milyar lira ödeme yaptıklarını duyurdu.

Erdoğan'dan Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat'ta yaşanan asrın afetinde, yaklaşık 51 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, asıl büyük felaketin, deprem bölgesinin unutulması halinde yaşanacağını kaydetti.

Akıllarının, gönüllerinin depremzedelerle olduğunu ifade eden Erdoğan, "Sizi asla unutmuyor, yaralarınızı bir an önce sarmak için çalışıyoruz. 3,5 milyon insanımızı geçici barınma merkezlerinde, kamu tesislerinde ve yurtlarda misafir ediyoruz. 350 ayrı noktada toplam 806 bin çadırın ve 85 bin 500 konteynerin kurulumunu yaptık, her geçen gün bölgeye yeni barınma alanları kurmayı sürdürüyoruz." bilgilerini paylaştı.

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Erdoğan, Hatay hariç tüm illerde enkazı kaldırdıklarını, Hatay'daki yıkık ve acil yıkılacak binaları da bu hafta tamamlayacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınlarına 30 milyar lira ödeme yaptık. 2 milyon 400 bin insanımıza psikososyal destek hizmeti sağladık. Her gün 4 milyon insanımıza 3 öğün sıcak yemek ulaştırıyoruz. İnşa süreci başlayan konut sayısında 125 bine, bilfiil temeli atılan konut sayısında 58 bin 630'a ulaştık.

Son olarak dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimle deprem konutlarımızın temelini attık. Deprem bölgesinde inşa edeceğimiz toplam 650 bin yeni yuvanın ilk 319 binini bir sene içerisinde inşallah sizlere teslim edeceğiz. Deprem turistlerinin umursamazlığına bakarak kesinlikle karamsarlığa kapılmayın. Bize güvenin, inanın, dualarınızda yer ayırın. Allah'ın izniyle bu zor günleri en kısa sürede aşarak müreffeh yarınlarımıza ulaşacağımızdan hiç endişe duymayın."

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