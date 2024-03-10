Erdoğan'dan Özel'e 'Özgür efendi Mazlum karakterine döndü'

Yerel seçimlere 21 gün kala siyasi partiler ve liderlerinin saha çalışmaları tüm hızı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlerde AKP adayları için vatandaşlardan oy istemeye devam ediyor.

İzmir’de yaptığı konuşmada hem CHP lideri Özgür Özel’e hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı. CHP’nin DEM partisi ile olan ilişkisi üzerinden şeffaflık eleştirisi yapan Erdoğan, Özgür Özel’e ‘Mazlum’ benzetmesinde bulundu. CHP’nin geldiği durumu içler acısı olarak nitelendiren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“CHP'nin 'demlendiği' müttefikleriyle ilişkisinde şeffaflık var mı? Yok. CHP'nin sırtından belediyelere kimlerin taşınacağını biliyor musunuz? Yok. Böyle siyaset olur mu? İzmir ve diğer şehirlerimizdeki CHP seçmenlerine bu yapılan reva mı?

Bir genel başkan var ama varlığı yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen giden posta koyuyor. Biz siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemizle Özgür efendiye bazı tavsiyelerde bulunabiliriz. Özgür efendi mazlum karakterine döndü.

Her kafası bozulan kendisine tekme tokat dalıyor. İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp bırak tutmayın küçük enişteyi karakteri var.

Zaten yarım gün mesai yapıyor. CHP genel merkezi ve adaylarıyla kendini kaptırdığı promosyon siyaseti bir yere kadar işe yarayabilir ama milletin irfanına çarpıp darmadağın olur. CHP'nin geldiği şu içler acısı duruma bakar mısınız?”