Erdoğan'dan skandal açıklama: Kapımız Suriye'den ve Lübnan'dan gelecek mültecilere açık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de konuk ettiği Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

"KAPIMIZ SURİYE'DEN VE LÜBNAN'DAN GELECEK MÜLTECİLERE AÇIK"

Erdoğan, kendisine Alman bir gazeteci tarafından yöneltilen, "Göç konusundaki iş birliği konusunda Almanya bu iş birliğini geliştirmek istiyor. Suç işlemiş olan Suriye vatandaşlarını iade etmek için özellikle. AB'ye bu konuda nasıl destek olabilirsiniz, özellikle üzerinizde Türkiye'de bir kamuoyu baskısı olduğu göz önüne alınırsa?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Suriye'den ilk etapta bize 4 milyon civarında mülteci geldi. Şu an 3,5 milyon civarında Suriyeli mülteci ülkemizde. Şu anda onları ağırlıyoruz. Bu Sayın Merkel döneminde de bunları birlikte görüşerek, birlikte bunlara yönelik her türlü desteği vererek çalıştırdık. Suriye'den ülkemize gelen mülteciler konusunda kapımız onlara hep açık olmuştur, şu anda da açıktır. Böyle bir savaş döneminde oradan Türkiye'ye gelebilecek olanlar olursa, bunların içinde Lübnan da var, Lübnan'dan da ülkemize gelenler olursa onlara da kapımızı açık tuttuk. Lübnan'da Türkmenler de var. Türkmen soydaşlarımızı da bizler aynen içeriye alırız. Kapımız onlara da açık."