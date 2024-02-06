Erdoğan’dan U dönüşü. 'Tüm belediyelere bütçeden almaları gereken miktarı eksiksiz ödüyoruz'

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan’dan U dönüşü. 'Tüm belediyelere bütçeden almaları gereken miktarı eksiksiz ödüyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerle ilgili yaptığı açıklamada ‘U dönüşü’ yaptı. Erdoğan, “Tüm belediyelere bütçeden almaları gereken miktarı eksiksiz ödüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’da belediyeler ile ilgili yaptığı açıklamanın tam tersini Kahramanmaraş’ta yaptı. Erdoğan Hatay’da yaptığı açıklamada “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi?” şeklinde konuşmuştu.

U DÖNÜŞÜ YAPTI

Erdoğan, Kahramanmaraş’ta deprem konutların teslim töreninde yaptığı konuşmada ise ‘U dönüşü’ yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada tüm belediyelere bütçeden ödeneklerinin eksiksiz bir şekilde ödendiğini söyledi.

Erdoğan’ın konuşmasından ilgili bölüm şöyle:

"21 yıldır boyunca olduğu gibi geçtiğimiz yılın Mayıs ayındaki seçimlerde sizlere vadim buydu. Şimdi Belediye Başkanlığı seçimlerinde sizlere vadimiz budur. Biz belediyelerimize eser ve hizmet vermeye hazırız."

“TÜM BELEDİYELERE EKSİKSİZ ÖDÜYORUZ”

Birileri çıkmış Hatay’daki aday tanıtım toplantımızdaki söylediğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Halbuki yıllardır şu hakikati kamuoyunun dikkatine getiriyoruz. Hükümet olarak partilere bakmaksızın tüm belediyelerin kamudan aldığı payı eksiksiz gönderiyoruz. Muhalefetin elindeki şehirlerde normalde kendilerinin yapması gereken yatırımları vatandaşlarımız mağdur olmasın diye hayata biz geçirdik. Ellerindeki onca kaynağa rağmen hizmet üretemeyen muhalefet belediyelerinin sorunları ise basiretsizliktir. Bu belediyeleri yönetenlerin gözü başka yerlerde olduğu gibi bulundukları şehirleri istismar etmektedirler.

Beceriksizlik, iş bilmezlik, kendilerine oy vermeyenlere hizmet götürmeyeceklerini ağızlarıyla söyleyenlerin son çırpınışlarını milletimiz görüyor. Türkiye Yüzyılı şehirleri diyoruz, bunları söylerken kendi eksiklerimizi inkar etmiyoruz. Söz verip geciktirdiğimiz, tespit ettiğimiz zamanında yapamadığımız hususlar elbet vardır. Ama önümüzdeki tüm tuzaklara rağmen gece gündüz çalışarak tüm alanlarda ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en önemli yerine getirdik. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirdikten sonra emaneti huzurla yeni nesillere aktaracağız.

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