KARSAN'ın 'Atak'ı Avrupa'da tünelden geçebilen ilk sürücüsüz otobüs oldu

Otonom e-ATAK, Avrupa’da tünelden geçebilen ilk sürücüsüz toplu taşıma aracı oldu. 2022 yılından bu yana Norveç'in Stanvanger şehrinde sürücü olarak toplu hizmeti veren Otonom e-ATAK tünel geçişi de yapabilir hale getirildi.

Çevresini sensörlerle algılayan sürücüsüz araçlar için tüneller, kısıtlı iletişim anlamına geliyor. Karsan Otonom e-ATAK, tünellerden sürücüsüz şekilde kendi kendine geçebilme yeteneğine sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Otonom e-ATAK’ın yüksek haritalama teknolojisi ile önemli bir atak yaptıklarını söyleyen Karsan CEO'su Okan Baş,tünellerdeki kısıtlı sinyal ve aydınlatma sebebiyle otonom araçlar için zorlu bir sınav olduğunu belirterek, bu sınavı kusursuz bir şekildi verdiklerini kaydetti.

800 METRELİK TÜNELDEN SORUNSUZ GEÇİYOR

Avrupa’da ilk kez şehir içinde otonom şekilde biletli yolcu taşıma hizmeti sunan araç unvanını alan Otonom e-ATAK, 2022 yılından bu yana hizmet verdiği Norveç’in Stavanger şehrindeki rotasına tünel de aldı. Otonom e-ATAK, Stanvager şehrindeki mevcut rotasını genişleterek 800 metre uzunluğundaki tünelden geçmeye başladı.

Gündün her türlü hava koşulunda 50 kilometrelik hıza sahip otonom sürüş yapabilen otobüs duraklara yanaşabiliyor, inme- binme süreçlerini yönetiyor. Kavşak ve geçitlerle trafik aışıklarında sevk ve idareyeyi sağlıyor.