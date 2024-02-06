KARSAN'ın 'Atak'ı Avrupa'da tünelden geçebilen ilk sürücüsüz otobüs oldu

Kaynak: Haber Merkezi
KARSAN'ın 'Atak'ı Avrupa'da tünelden geçebilen ilk sürücüsüz otobüs oldu
Karsan Avrupa'da sürücüsüz ulaşımda bir engeli daha aştı. Tünelden sürücüsüz geçebilen ilk toplu taşıma aracı oldu.

Otonom e-ATAK, Avrupa’da tünelden geçebilen ilk sürücüsüz toplu taşıma aracı oldu. 2022 yılından bu yana Norveç'in Stanvanger şehrinde sürücü olarak toplu hizmeti veren Otonom e-ATAK tünel geçişi de yapabilir hale getirildi.

Çevresini sensörlerle algılayan sürücüsüz araçlar için tüneller, kısıtlı iletişim anlamına geliyor. Karsan Otonom e-ATAK, tünellerden sürücüsüz şekilde kendi kendine geçebilme yeteneğine sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Otonom e-ATAK’ın yüksek haritalama teknolojisi ile önemli bir atak yaptıklarını söyleyen Karsan CEO'su Okan Baş,tünellerdeki kısıtlı sinyal ve aydınlatma sebebiyle otonom araçlar için zorlu bir sınav olduğunu belirterek, bu sınavı kusursuz bir şekildi verdiklerini kaydetti.

800 METRELİK TÜNELDEN SORUNSUZ GEÇİYOR

Avrupa’da ilk kez şehir içinde otonom şekilde biletli yolcu taşıma hizmeti sunan araç unvanını alan Otonom e-ATAK, 2022 yılından bu yana hizmet verdiği Norveç’in Stavanger şehrindeki rotasına tünel de aldı. Otonom e-ATAK, Stanvager şehrindeki mevcut rotasını genişleterek 800 metre uzunluğundaki tünelden geçmeye başladı.

Gündün her türlü hava koşulunda 50 kilometrelik hıza sahip otonom sürüş yapabilen otobüs duraklara yanaşabiliyor, inme- binme süreçlerini yönetiyor. Kavşak ve geçitlerle trafik aışıklarında sevk ve idareyeyi sağlıyor.

İlgili Haberler
Taksi şoförünü önce darbetti sonra silah doğrulttu. İstanbul’un göbeğinde maganda dehşeti
Erdoğan’dan U dönüşü. 'Tüm belediyelere bütçeden almaları gereken miktarı eksiksiz ödüyoruz'
Son Haberler
Biden'ın yine kafası karıştı. 28 yıl önce ölen Fransa Cumhurbaşkanı Mitteran'la yakın zamanda konuştuğunu söyledi Video
Biden'ın yine kafası karıştı. 28 yıl önce ölen Fransa Cumhurbaşkanı Mitteran'la yakın zamanda konuştuğunu söyledi
2 bin kişiyi işe alacak. Ünlü iş insanı açıkladı Ekonomi
2 bin kişiyi işe alacak. Ünlü iş insanı açıkladı
Gıda krizi tehdidine yerel çapta çözüm üretilecek Gündem
Gıda krizi tehdidine yerel çapta çözüm üretilecek
Erzurum'da torbacı avında çok sayıda madde ele geçirildi Gündem
Erzurum'da torbacı avında çok sayıda madde ele geçirildi
Kayseri'de bıçaklı kavga. 1 ölü, 2 gözaltı Gündem
Kayseri'de bıçaklı kavga. 1 ölü, 2 gözaltı
Kırıkhan'daki bu binanın balkonlarını herkes kırık sanıyor. Oysa bina sapasağlam Gündem
Kırıkhan'daki bu binanın balkonlarını herkes kırık sanıyor. Oysa bina sapasağlam
Flaş... Flaş... İzmir'de taksici Oğuz Erge’nin katili için istenen ceza belli oldu Gündem
Flaş... Flaş... İzmir'de taksici Oğuz Erge’nin katili için istenen ceza belli oldu