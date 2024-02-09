Kaynaklar AKP’li ve MHP’li belediyelere akmış. Erdoğan “Belediyelerde parti ayrımı yapmıyoruz” demişti

Kaynak: Birgün
Kaynaklar AKP’li ve MHP’li belediyelere akmış. Erdoğan “Belediyelerde parti ayrımı yapmıyoruz” demişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamada belediyeler arasında parti ayrımı yapılmadan bütçeden paraların ödendiğini söylemişti. Ancak İller Bankası’nın verileri bunun tam tersini ortaya koydu. Verilere göre İller Bankas’nın yüzde 100 kredi desteği verdiği belediyelerin neredeyse tamamı AKP’li ve MHP’li belediyeler oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Şubat’ta, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’ndeki sözleri büyük tepki çekti. 3 Şubat’ta Hatay’da söylediği ve “tehdit” olarak yorumlanan, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez" sözlerini savunan Erdoğan, belediyeler arasında parti ayrımı yapılmadığını iddia etti.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, İktidarın, “hangi partiden olduğuna bakmaksızın” belediyelere bütçeden aldıkları payı gönderdiğini belirten Erdoğan, “Muhalefetin elindeki şehirlerde normalde belediyelerin yapması gereken yatırımları bakanlıklarımıza bağlı kurumlar ile hayata geçirdik" diye konuştu. Erdoğan’ın sözlerine karşın İller Bankası’nın (İLBANK) kredi ve hibelere yönelik verileri, tablonun tam tersi olduğunu gözler önüne serdi.

MUHALEFETE KURUŞ YOK

Millet İttifakı belediyelerinin, “Kredi almakta zorlanıyoruz” dediği İller Bankası, 2021 yılında 279 projeye toplam 1,2 milyar TL’lik kredi desteği sağladı. Yüzde 100 İLBANK kredisi ile tamamlanan projelerden 43’ünü büyükşehir belediyeleri gerçekleştirdi. Projelerin 42’sinin AKP’li belediyelerin, birinin ise MHP’li belediyenin projesi olduğu öğrenildi. Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğunun yaşadığı CHP’li büyükşehir belediyelerin hiçbir projesine yüzde 100 kredi desteği verilmedi.

Kredilerin yanı sıra, benzer bir tablo hibe desteklerinde de yaşandı. Buna göre, İLBANK’ın hibe desteğiyle tamamlanan toplam 102 projeden 99’unun AKP, MHP ve kayyum idaresindeki belediyeler ile il özel idarelerine ait olduğu belirlendi. Muhalefetin elinde olan belediyelerden sadece birine hibe desteği sağlandı.

İLBANK’ın, “Yüzde 100 hibe” desteği verdiği belediyelerin dağılımı ise kayıtlara şöyle geçti:

AKP: 60 belediye

İl Özel İdareleri: 33

Kayyum: 4 belediye

MHP: 4 belediye

CHP: 1 belediye

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