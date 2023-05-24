Erdoğan'dan yine "biz yaptık" çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Ankara Mamak’ta düzenlediği hemşehri buluşmasına katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan'ın hedefinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'li belediyeleri eleştiren Erdoğan, "Şurada kardeşlerim Esenboğa Havalimanı’nı kim yaptı? Bay Bay Kemal mi yaptı? Biz yaptık biz. İzmir’e sorun, sen ne yaptın? İzmir’in Havalimanı’nı da bu kardeşiniz yaptı" dedi.

Erdoğan'ın iddiasının aksine Ankara Esenboğa Havalimanı’ysa 1955 yılında açılırken İzmir Adnan Menderes Havalimanı 1987 yılında açıldı. AKP'nin iktidara geldiği tarihin ise 2002 yılı olması ise Erdoğan'ın iddialarını çarpıcı hale getirdi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

“40’A YAKIN MİLLETVEKİLİ VERDİN"

Konuşmasının büyük bölümünde Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenen Erdoğan “CHP Genel Başkanı her gün başka bir maskeyle arzı endam ediyor. Kendisine açılan kredileri yanlış yola saparak heba etti. ‘Ben hesap uzmanıyım’ diyordu, ya sen nasıl bir hesap uzmanısın ki toplam oyları yüzde 1 yapmayan partilere 40’a yakın vekil verdin” dedi.

CHP Genel Başkanı, kendisine açılan krediyi yanlış ittifaklara, yanlış yollara, yanlış hayallere saparak heba etti. Ne diyordu ben hesap uzmanıyım.

Sen nasıl hesap uzmanısın ki toplam oyları 1 puan eden, bu civarda dolaşan partilere kalktın 40’a yakın milletvekili verdin. Bu nasıl hesap uzmanlığı? Şu anda Cumhur İttifakı 323 parlamenterle parlamentoda yerini aldı.

“TÜRKİYE YÜZYILINI’NIN YÜKSELİŞİNİ HEP BİRLİKTE SAĞLAYALIM”

Gelin 28 Mayıs’ta hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nın etrafında kenetlenelim, gelin ülkemizin önünde yeni bir dönemi birlikte açalım, gelin Türkiye’nin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini 21 yılda nasıl beraber telafi etmişsek, Türkiye Yüzyılı’nın yükselişini de hep birlikte sağlayalım.

Biz 2014 yılında ülkemizin eski sistemine göre seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı olduktan sonra herkesi kucaklama sözü vermiş ve bu sözümüzü tutmuştuk.

Şurada kardeşlerim Esenboğa Havalimanı’nı kim yaptı? Bay Bay Kemal mi yaptı? Biz yaptık biz… Havalimanından şehre bu gördüğünüz yolları kim yaptı? Melih Bey’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde birlikte yine biz yaptık.

Bir de bu belediye başkanına bir sorun ya sen ne yaptın? 4 yıl oldu, 4 yılda ne yaptın? Bunları bir sorun. İstanbul’a sorun, sen İstanbul’da 4 yılda ne yaptın? İzmir’e sorun, sen ne yaptın? İzmir’in Havalimanı’nı da bu kardeşiniz yaptı. Yaparsa, AK Parti yapar.

Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının her birinin hayatına katkılarda bulunan, hizmetlerimizle 81 vilayetimizin her karışına dokunan eserlerimizle sözümüzün eri olduğunu ispatladık.

Ankara’da eğitime bakın? AK Parti var… Sağlığa bakın, AK Parti var. Bilkent’i kim yaptı? İşte en son yeni muhteşem hastanemizi yaptık. Kim yaptı? Yine biz yaptık.