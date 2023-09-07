Erdoğan'ı Putin'in kuklası yaptılar. Yazıklar olsun gurbetçilere ağızlarını bile açmadılar

Almanya’da düzenlenen bir karnavalda Erdoğan ve Putin’in tasvir edildiği bir maket gündem oldu.

Erdoğan'ı Putin'in kuklası yaptılar. Yazıklar olsun gurbetçilere ağızlarını bile açmadılar

Editör: Özge Ceren Çimen

Almanya’da her yıl 5. Mevsim adıyla karnaval düzenleniyor. Karnavalda bu yıl siyasi figürlerin tasvirleri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in yer aldığı bir maket tank tekrar dünya gündemine oturdu. Karnavalın 2020'de yapıldığı öne sürüldü.

Makette bir tank üzerinde Erdoğan Suriye'ye girerken resmediliyor. Her şey buraya kadar normalken tankın arkasında Putin bulunuyor.

Tankın arkasındaki Putin, elinde kumanda ile tankı kontrol ediyor.

Sosyal medyada gündem olan videoya yorum üstüne yorum yağdı. “Erdoğan’ın Putin’in kuklası yaptılar, Erdoğan, Putin’in oyuncağı oldu, Putin Erdoğan’ı kontrol ediyor” gibi yorumlar geldi.

GURBETÇİLER SESİNİ ÇIKARMADI

Öte yandan her sokak röportajlarında özellikle Almanya’daki gurbetçiler Erdoğan’ı ve iktidarı savunan sözlerde bulunuyorlar. Ancak bu videoda gurbetçilerin hiç ses çıkarmadığı tepki göstermediği görülüyor. İktidarı ölesiye savunan gurbetçilerin olaya ses çıkarmaması tepki topladı.

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