Türkiye’de yaşamayıp New York’ta sefa süren Türkler Erdoğan’ı böyle karşıladı: Allah seni başımızdan eksik etmesin

Editör: Özge Ceren Çimen

Türkiye’de ekonomik kriz vatandaşlar tarafından derinden hissediliyor. Enflasyon, işsizlik, kur sarmalı gibi ekonomik göstergelerin her geçen gün kötüye gittiği Türkiye, yurtdışında yaşayan ve geliri dövizle olan Türk vatandaşları ise Türkiye’ye geldiklerinde bozdurdukları dolar ve Eurolarla adeta krallar gibi yaşayabiliyorlar.

Bu sebeple yurtdışında sefa sürerek yaşayan vatandaşların bazıları Erdoğan’ın ve hükümetin gitmesini bu sebeplerden ötürü istemiyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'de, New York’ta yaşayan Türk vatandaşlar tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’de bulunan Türkevi’ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendini karşılayan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

New York’ta 20 yıldır yaşadığını belirten bir vatandaş, “Çok heyecanlıyım, kendisine yıllar önce ‘Tayyip Baba’ diye seslenmiştim. O da bana ‘evet evladım’ diye bana cevap vermişti New York Library önünde. Son anda öğrendim geleceğini, taksiye atlayıp hemen geldim, kaçırmak istemedim” dedi.