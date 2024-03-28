AKP'nin Bursa mitingine belediye personelinin katılımı zorunlu tutuldu. Yoklama alınacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarının açılış töreni adı altında yapacağı mitinge, belediye personelinin katılması zorunlu tutuldu.

Konu hakkında konuşan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, "CHP, Büyükşehir Belediyesi’ni kazandığında asla böyle bir dayatma olmayacak. Her personelin ve çalışanın, doğal olarak her insanın siyasi görüşü emeğinin önüne geçemez" açıklamasında bulundu.

Söz konusu mitinge katılımın sağlanması için gönderilen mesajda, yoklama alınacağı belirtildi ve “28.03.2024 Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Büyükşehir Belediyemiz yatırımları açılış törenine Tüm Güvenlik personeli ve amirleri sivil kıyafetle katılacak (izinli olanlar dahil) olup 11.00'da Yeni Hizmet Binası C kapı önünde toplanılacak, yoklama alındıktan sonra alana hareket edilecektir." denildi.