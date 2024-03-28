AKP'nin Bursa mitingine belediye personelinin katılımı zorunlu tutuldu. Yoklama alınacak

Kaynak: Halk TV
AKP'nin Bursa mitingine belediye personelinin katılımı zorunlu tutuldu. Yoklama alınacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün gerçekleştireceği Bursa mitingine belediye personelinin katılımı zorunlu tutuldu. Çalışanlara gönderilen mesajda, "Yoklama alındıktan sonra alana hareket edilecektir" ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarının açılış töreni adı altında yapacağı mitinge, belediye personelinin katılması zorunlu tutuldu.

Konu hakkında konuşan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, "CHP, Büyükşehir Belediyesi’ni kazandığında asla böyle bir dayatma olmayacak. Her personelin ve çalışanın, doğal olarak her insanın siyasi görüşü emeğinin önüne geçemez" açıklamasında bulundu.

erdoganin-bursa-mitingine-akpli-buyuksehir-belediyesi-personelinin.webp

Söz konusu mitinge katılımın sağlanması için gönderilen mesajda, yoklama alınacağı belirtildi ve “28.03.2024 Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Büyükşehir Belediyemiz yatırımları açılış törenine Tüm Güvenlik personeli ve amirleri sivil kıyafetle katılacak (izinli olanlar dahil) olup 11.00'da Yeni Hizmet Binası C kapı önünde toplanılacak, yoklama alındıktan sonra alana hareket edilecektir." denildi.

4552e687-e221-4003-be39-56df02cef8c-nwdp.webp

İlgili Haberler
Emekli promosyonuna özel bankalar hızlı girdi. Bir banka 15 bin liraya çıkardı
Son Haberler
Flaş… Flaş... Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması Gündem
Flaş… Flaş... Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması
Kelepçeliyken adliyeden kaçtı Gündem
Kelepçeliyken adliyeden kaçtı
Genç çifte 'uçağa binmeyin' teklifi: Karşılığında 50 euro vermek istediler Video
Genç çifte 'uçağa binmeyin' teklifi: Karşılığında 50 euro vermek istediler
İzmir merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 15 bin litre etil alkol ele geçirildi Gündem
İzmir merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 15 bin litre etil alkol ele geçirildi
Bahçıvan: İşsizlik yeniden kritik sorunlardan biri olabilir Ekonomi
Bahçıvan: İşsizlik yeniden kritik sorunlardan biri olabilir
Galatasaray'daki entrika ortaya çıktı. Dursun Özbek de inanamadı. Şerafettin Tilki açıkladı Spor
Galatasaray'daki entrika ortaya çıktı. Dursun Özbek de inanamadı. Şerafettin Tilki açıkladı
Temizlik malzemesi 16 öğrenciyi zehirledi Gündem
Temizlik malzemesi 16 öğrenciyi zehirledi