Erdoğan'ın eski sağ kolu kimin kellesini istedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski metin yazarlığını yapan Aydın Ünal Yeni Şafak Gazetesi’nde Giyotin başlıklı bir köşe yazısı yazdı. Ünal yazısında enflasyonist ortamda toplumsal sorunların faturasının iktidara kesildiğini, toplumsal ahlakın her enflasyonist ortamda olduğu gibi Türk toplumunda da bozulmalara neden olduğunu ifade etti.

Ekonomik sorunların toplumu operasyonlara açık hale getirdiğini açıklayan Ünal, “Böyle zamanlar toplumu operasyona da açık hale getirir. Bire bin katanlar, iftiracılar, yalancılar, düzenbazlar, teröristler, anarşistler, çıkarcılar, rantçılar, fitneciler ve daha nicesi saldırıya geçer, kaosu körükler, önce toplumun öfkesini, ardından ülkenin istikametini değiştirip yönlendirme fırsatını değerlendirmek isterler” şeklinde konuştu.

“AKP KRİZ DÖNEMİDE LÜZUMSUZ KONUŞUP KONUŞMASI GEREKENLERDE SUSUYOR”

AKP’nin elindeki güce rağmen konuşması gereken yerlerde çekinerek sustuğunu, konuşmaması gereken yerlerde de lüzumsuzca konuştu yönünde eleştiride bulunan Ünal, sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeni ile tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu üzerinden CHP’ye ithafen “Millete hakaret eden şahsın CHP’de başköşede ağırlanması, başörtüsü alerjisinin yeniden hortlaması, artan ırkçılık ve ırkçı saldırılar karşısında milletvekilleri, bakanlar konuşmak için neyi bekliyorlar” dedi.

AKP’nin CHP’ye yönelik adım atması gerektiğini açıklayan Ünal aynı zamanda son günlerin ana gündem konularından birisi olan Teğmenler konusu hakkında da konuştu.

TEĞMEN YEMİNİNE KORSAN SLOGAN DEDİ

Ünal Teğmenlerin yemini karşısında AKP’den beklenmedik desteklerin geldiğini ancak iktidarın tutumunun bu şekilde olmaması gerektiğini şu sözlerle açıkladı: “Teğmenlerin korsan slogan ve yeminleri hususunda iktidar cenahından hiç beklenmedik şekilde destek açıklamaları gelirken, asıl gelmesi gereken sert tepki ve eleştirileri neden göremiyoruz? Hayırdır? Bizzat iktidarın mensupları umutlarını yitirdiler de, geleceğe yatırım mı yapıyorlar? 22 yıl sonra Kemalizm savunusuna girerek kendilerine gelecekten yer edinmeye, kendilerini güvence altına mı almaya çalışıyorlar?”

AKP’DEN KELLE İSTEDİ

Ünal yazısının son kısmında AKP’nin bu kadar çekingen olmaması gerektiğini ve hükümetin toplumsal psikolojiyi yönetmek için masaya yumruğunu vurması gerektiğini aksi takdirde “Bir acziyet, dağınıklık, beceriksizlik, çaresizlik, en kötüsü de pısırıklık görüntüsü, enflasyon ortamında iktidarı dışardan ziyade içerden çürütür” sözleri ile açıkladı.

Yüksek enflasyon döneminde işini AKP ile aynı dili konuşmayan hükümet taraftarlarına artık AKP seçmeninin tahammülü olmadığını açıklayan Ünal bu kapsamda bir giyotin gerektiğini ve giyotinin AKP tarafından kullanılarak kelle alması gerektiğini şu sözler ile açıkladı:

“Bir giyotin, fiyat artış hızını keserken, fırsatçıların, operasyoncuların, asalakların, lejyonerlerin, pısırıkların da kellesini koparmalı. Bekliyoruz.”