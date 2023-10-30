Erdoğan'ın hesabından Attila İlhan diye Tarık Akan'ın fotoğrafı paylaşıldı. İşin ehli olanlar çalışmazsa böyle olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan “2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri”ni kazananları sosyal medya hesabından bir görsel paylaşarak duyurdu. Paylaşımda Attila İlhan yerine Tarık Akan’ın fotoğrafı kullanıldı. Sosyal medyadaki uyarılardan sonra hata düzeltildi.

Erdoğan'ın hesabından Attila İlhan diye Tarık Akan'ın fotoğrafı paylaşıldı. İşin ehli olanlar çalışmazsa böyle olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri”ni kazananları paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.

“Vefa” bölümünde usta şair Attila İlhan’ın da ödül aldığı görüldü.

Ancak İlhan'ın fotoğrafı yerine hata yapıldı ve Tarık Akan’ın fotoğrafı kullanıldı.

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından yapılan söz konusu hata, yapılan yeni ikinci paylaşımda hemen düzeltildi.

kafir.jpg

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Tarık Akan, Nebil Özgentürk’ün çektiği “Sanatımızın Hatıra Defteri” adlı belgeselde Attila İlhan’ı canlandırmıştı. Erdoğan’ın paylaşımında Attila İlhan yerine, Tarık Akan’ın bu canlandırmasına ilişkin fotoğraf kullanıldı.

54.png

dpndz08w4aa768b.jpg

78.png

(ESKİ PAYLAŞIM)

aaa.png

(YENİ PAYLAŞIM)

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Son Haberler
Anneleri ölen kedilere köpek annelik yapıyor Yaşam
Anneleri ölen kedilere köpek annelik yapıyor
AKP'li Zehranur Aydemir'den skandal 29 Ekim paylaşımı Gündem
AKP'li Zehranur Aydemir'den skandal 29 Ekim paylaşımı
Nevşehir’de kaçak define kazısı: 7 gözaltı Gündem
Nevşehir’de kaçak define kazısı: 7 gözaltı
Çin, Biden-Şi görüşmesinin garanti olmadığının sinyalini veriyor Dünya
Çin, Biden-Şi görüşmesinin garanti olmadığının sinyalini veriyor
Sürücüler dikkat! O güzergahlarda sis etkili oluyor… Gündem
Sürücüler dikkat! O güzergahlarda sis etkili oluyor…
Odunpazarı'nda bulunan metruk bina bölge halkını korkutuyor Gündem
Odunpazarı'nda bulunan metruk bina bölge halkını korkutuyor
Emeklilere yapılacak zam oranı sızdı. 5 bin TL ikramiye çok görülmüştü Ekonomi
Emeklilere yapılacak zam oranı sızdı. 5 bin TL ikramiye çok görülmüştü