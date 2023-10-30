Erdoğan'ın hesabından Attila İlhan diye Tarık Akan'ın fotoğrafı paylaşıldı. İşin ehli olanlar çalışmazsa böyle olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri”ni kazananları paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.

“Vefa” bölümünde usta şair Attila İlhan’ın da ödül aldığı görüldü.

Ancak İlhan'ın fotoğrafı yerine hata yapıldı ve Tarık Akan’ın fotoğrafı kullanıldı.

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından yapılan söz konusu hata, yapılan yeni ikinci paylaşımda hemen düzeltildi.

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Tarık Akan, Nebil Özgentürk’ün çektiği “Sanatımızın Hatıra Defteri” adlı belgeselde Attila İlhan’ı canlandırmıştı. Erdoğan’ın paylaşımında Attila İlhan yerine, Tarık Akan’ın bu canlandırmasına ilişkin fotoğraf kullanıldı.

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