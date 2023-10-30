18 yaşında giren evlatlıkla evlenilebilir diyen ilahiyatçıya Erdoğan’dan bilim ödülü

İlahiyatçı Prof. Dr. Süleyman Uludağ bilim alanında “2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”aldı. Uludağ’ın geçmişteki bazı paylaşımları tepki topladı.

18 yaşında giren evlatlıkla evlenilebilir diyen ilahiyatçıya Erdoğan’dan bilim ödülü

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü” sahiplerini dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü; bilim alanında İlahiyatçı Prof. Dr. Süleyman Uludağ’a verildi.

Erdoğan’ın ödüle ‘değer’ gördüğü Uludağ ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.

erdioo.jpg

Uludağ, 25 Nisan 2013 tarihinde kendisine yöneltilen “Evlatlık edinmek günah mı?” sorusuna “Evlatlıkla evlilik yapmak uygun” diyerek yanıt verdi.

Uludağ’ın açıklamaları şu şekilde: “Evlat edinmek İslamiyet’te yoktur. Bir çocuğu alıp bakmak caiz, fakat evlat edinilen çocuk o kişinin ailesine mirasçı olamaz. Evlat edinen kişinin gerçek çocuğu akrabalık ve kan bağı oluşmadığından evlat edinen erkek, büyüttüğü kızı 18-20 yaşına geldiğinde evlenebilir. Yine evlat edinen kadının, büyüttüğü evlatlığı erkek ile evlenmesinde sakınca yoktur.”

Kendisinin kaleme aldığı "Sufi Gözüyle Kadın" kitabında bir gecede 60 kez cinsel ilişkide bulunan şeyhleri anlatan Uludağ’ın kitabına ilişkin birçok yerde röportajı mevcut.

prof-dr-suleyman-uludag.jpg

İlgili Haberler
Erdoğan'ın hesabından Attila İlhan diye Tarık Akan'ın fotoğrafı paylaşıldı. İşin ehli olanlar çalışmazsa böyle olur
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu. Erdoğan vefa ödülü sahiplerine Allah'tan rahmet diledi
Öne Çıkanlar
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Son Haberler
Hahambaşı'nın Erdoğan'a sarılması gündem oldu. Herkes o 34 saniyeyi konuştu Gündem
Hahambaşı'nın Erdoğan'a sarılması gündem oldu. Herkes o 34 saniyeyi konuştu
Yolcu otobüsü bariyere çarptı. Yaralılar var Yaşam
Yolcu otobüsü bariyere çarptı. Yaralılar var
Bankacılık sektörünün büyüklüğü 21 trilyona ulaştı Ekonomi
Bankacılık sektörünün büyüklüğü 21 trilyona ulaştı
40 meslek için erken emeklilik piyangosu! SGK tek tek açıkladı Ekonomi
40 meslek için erken emeklilik piyangosu! SGK tek tek açıkladı
Hadise Atatürk’ün kıyafetleriyle sahneye çıktı Magazin
Hadise Atatürk’ün kıyafetleriyle sahneye çıktı
Bakan Güler, NATO heyeti ile görüştü Gündem
Bakan Güler, NATO heyeti ile görüştü
Askeri araçlar geri çekildi. İsrail geri adım mı atıyor Dünya
Askeri araçlar geri çekildi. İsrail geri adım mı atıyor