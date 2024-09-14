Erdoğan'ın kararıyla DHMİ Genel Müdürü değişti. Yeni müdür Enes Çakmak oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne Enes Çakmak atandı. Çakmak'ın yardımcılığına ise Mustafa Akkaya getirildi.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISIYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'i görevden aldı. Yerine DHMİ Genel Müdür yardımcısı Enes Çakmak'ı getirdi.

Enes Çakmak, yeni dönemde DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yapacak. Çakmak, 2021 yılı nisan ayından bu yana Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu. DHMİ Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mustafa Akkaya getirildi.

Yeni DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak'ın Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler mezunu olduğu öğrenildi.