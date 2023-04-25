Erdoğan’ın kendisine açılan 'winner ceket' pankartının anlamını bilmediği ortaya çıktı ‘Ben yerli ve milliyim onları giymem’

Erdoğan, söz konusu pankarttaki ifadeyi işaret ederek, "Benim için söylemiyorsun değil mi? Ben milli ve yerliyim" dedi.

"ONLARI GİYMEM"

Salondaki gençlerden birinin açtığı "Yağmurlu bir günde görmüştüm seni, üstünde winner ceketin vardı" yazılı pankarta müdahale eden Erdoğan, "Benim için söylemiyorsun değil mi? Çünkü ben yerliyim, milliyim. Onları giymem" dedi.

Erdoğan'ın, seçim çalışmalarında genellikle mavi ceket tercih ettiği ve bu ceketin "seçim kazandıran ceket" olarak tanındığı biliniyor.

WİNNER CEKET

Winner ceket, genellikle spor giyim tarzında tercih edilen, rahat ve şık bir ceket türüdür. Hafif ve nefes alabilen kumaşlardan yapılmıştır ve genellikle fermuar veya düğme ile kapanır. İçi astarlı veya astarsız olabilir. Winner ceketler genellikle yaka ve kol manşetleri, yan cepler ve bazen göğüs cepleri ile donatılmıştır. Hem erkekler hem de kadınlar için birçok farklı renkte ve stilde mevcuttur ve farklı hava koşullarına uygun olarak farklı kalınlıklarda üretilebilirler.

Winner ceketlerde desen olarak genellikle düz renkler tercih edilir, ancak bazı modellerinde hafif çizgili veya noktalı desenler kullanılabilir. Ayrıca bazı ceketlerde marka logosu veya yazısı da bulunabilir. Desenler, ceketin genel tarzına ve kullanım amacına göre değişebilir. Örneğin, daha spor tarzda bir winner cekette çizgili veya puantiyeli desenler kullanılabilirken, daha klasik bir winner cekette düz renkler daha sık tercih edilir.

İşte o görüntülerden kareler: