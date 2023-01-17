17 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na açtığı dava reddedildi. Kılıçdaroğlu’nun avukatı açıkladı

Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na açtığı dava reddedildi. Kılıçdaroğlu’nun avukatı açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı dava reddedildi. Davanın reddedilmesini Kılıçdaroğlu’nun avukatı duyurdu.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 13:46
Takip Et

Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na açtığı dava reddedildi

Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na açtığı dava reddedildi. Kılıçdaroğlu’nun avukatı açıkladı
+
Aa
-

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "5'li Çete, yolsuzluk" eleştirilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılan davanın reddine karar verildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Mart 2022'de gerçekleşen grup toplantısında kullandığı "5'li çete, yolsuzluk" ifadelerinin ardından dava açmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından "Erdoğan yine kaybetti" başlıklı mesajında şöyle dedi:

"Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 03.03.2022 tarihli "5'li Çete, yolsuzluk" özelindeki haklı eleştirileri nedeniyle Erdoğan tarafından açılan davanın bugünkü duruşmasında davanın reddine karar verildi! Kazanmaya devam edeceğiz"

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Sedat
17.01.2023 14:55
Seçimde vatandaşta AKP ve MHP reddecek...  
 
SS
17.01.2023 14:28
reyyis şimdi bozuktur akşama dinle  
 
ck gold
17.01.2023 14:21
Kutluyorum o güzel insanları,cesaret bulaşıcıdır. Kararın altında imzası olanlar için vatan hainliği ve feto loading....  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
1
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
2
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
3
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
4
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
5
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
6
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
7
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿Sanayide silahlı kavga: Yere düşürdüğü silahıyla öldürüldü
﻿Sanayide silahlı kavga: Yere düşürdüğü silahıyla öldürüldü
﻿Sanayide silahlı kavga: Yere düşürdüğü silahıyla öldürüldü
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Avrupa LNG yöneldi. İthalatı geçen yıl yüzde 60 arttı
﻿Avrupa LNG yöneldi. İthalatı geçen yıl yüzde 60 arttı
﻿Avrupa LNG yöneldi. İthalatı geçen yıl yüzde 60 arttı
﻿Traktör kazasında 1 kişi öldü
﻿Traktör kazasında 1 kişi öldü
﻿Traktör kazasında 1 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.