Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na açtığı dava reddedildi. Kılıçdaroğlu’nun avukatı açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "5'li Çete, yolsuzluk" eleştirilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılan davanın reddine karar verildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Mart 2022'de gerçekleşen grup toplantısında kullandığı "5'li çete, yolsuzluk" ifadelerinin ardından dava açmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından "Erdoğan yine kaybetti" başlıklı mesajında şöyle dedi:
"Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 03.03.2022 tarihli "5'li Çete, yolsuzluk" özelindeki haklı eleştirileri nedeniyle Erdoğan tarafından açılan davanın bugünkü duruşmasında davanın reddine karar verildi! Kazanmaya devam edeceğiz"
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