Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde Çubuk Kaymakamı olan terfi ettirildi. Tolga Şardan açıkladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 21 Nisan 2019 tarihinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit er Yener Kırıkçı'nın cenazesinde gerçekleştirilen linç girişimi sırasında Çubuk Kaymakamı olan Uğur Sezer’in bürokrasideki yükselişi hızla devam ediyor.



Kılıçdaroğlu'nun 2019 yılında şehit cenazesi sırasında uğradığı linç girişimi döneminde Çubuk kaymakamı olan Uğur Sezer, AFAD Başkan Yardımcılığı'na atandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talebi doğrultusunda AFAD ve Göç İdaresi Başkanlığı'nda sessiz sedasız üst düzey atamalar yapıldı.







Tolga Şardan, bu adımın detaylarını paylaştı.

"Önce AFAD'dan başlayalım. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda boş bulunan ‘başkan yardımcılığı’na Mülkiye Müfettişi Uğur Sezer getirildi.



Kısaca özetlemek gerekirse; AFAD Başkan Yardımcısı olarak atanan Sezer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta şehit cenazesi sırasında saldırıya uğradığı 2019'da Çubuk Kaymakamı'ydı.



Olayın ardından Çubuk'tan bakanlık merkez kadrosuna çekilen Sezer, önce Birinci Sınıf Mülki İdare Amiri sınıfına yükseltildi. Peşi sıra Mülkiye Müfettişi kadrosuna atanan Sezer, son aşamada İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanı oldu.



Bu arada halen İçişleri Bakanlığı Spor ve Yardımlaşma Derneği Başkanı.



Kararnamesinin imzalanmasıyla geçen haftadan itibaren AFAD'ın iki başkan yardımcısından birisi olan Sezer'e Deprem ve Risk Azaltma ile Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü bağlandı."

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