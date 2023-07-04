Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na sözleri yeniden gündemde: Devletten aldığı maaş dışında tek kuruş kazanmamış adama…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2018 yılında söylediği sözler yeniden gündem oldu. Erdoğan, “Devletten aldığı maaş dışında tek kuruş kazanmamış adama ana muhalefet partisini emanet ederseniz olacağı bu” şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan, Aydın’daki il kongresinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"CHP'nin başındaki zat, salı günkü konuşmasında öyle terbiyesizce, haysiyetsizce, rezilce saldırdı ki, bu zatın seviyesine inmeyi zül sayarım. Üstat böyle zatlara çukur derdi. Bu zat çukurun ta kendisidir. Bu zat söylediği sözlerle kanalizasyon çukurunda debeleniyor. Bu zat faizin KHK ile düşeceğini sanıyor. İstihdamın KHK ile sağlanacağını sanıyor. İç ve dış borçların KHK ile kapanacağını sanıyor. Bu düzeni bozacağını söylüyor. Peki ne yapacak, çalışmayan adama para mı verecek? Öyle bir şey söylemiyor. Devletten aldığı maaş dışında tek kuruşu çalışarak kazanmamış adama ana muhalefet partisini emanet ederseniz olacağı bu."