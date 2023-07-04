İmamoğlu'nun manifestosu öncesi CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nu yalnız bıraktı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bugün Meclis’te düzenlediği grup toplantısına bazı milletvekilleri katılmadı. Bunun, Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanan manifesto öncesi olması dikkat çekti.

İmamoğlu'nun manifestosu öncesi CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nu yalnız bıraktı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, ikinci tur sonrası başlayan 'değişim' tartışmaları sürüyor.

Bu çağrıyı başlatan isim olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu beklenen manifestoyu bugün açıkladı. İmamoğlu'nun kurmaylarını da kamuoyuna tanıtacağı belirtiliyor.

GRUP TOPLANTISINDA BAZI SANDALYELER BOŞ KALDI

CHP içindeki trafik sürerken; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup toplantısına çok sayıda milletvekilinin katılmadığı görüldü.

Diken'in aktardığı habere göre; önceki grup toplantılarına sıklıkla katılan ama bu toplantıya katılmayan milletvekilleri arasında Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, Engin Altay ve Ali Öztunç gibi isimler yer aldı.

Katılmayan isimlerden Bülent Tezcan, geçen hafta BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamayla “Değişim” diyenler arasına katılmıştı.

“SEÇİMİ KAYBETTİYSEK BİR KENARDA DURMASINI BİLMEK LAZIM”

Engin Altay ise geçenlerde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Ben 10 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Partim seçim kaybetti. Kazansak TBMM başkanı olacaktım. Öyle bir hevesim vardı. Bu tablodan sonra, ‘Hem grup başkanvekili hem Meclis başkanvekili ol’ dedi arkadaşlar, kabul etmedim. Partiyi temsil ettik. Parti için mücadele verdik. Parti adına laf söyledik. Seçimi kaybettiysek benim gibi arkadaşların bir kenarda durmasını bilmesi lazım diye düşünürüm.”

"VELİ AĞBABA DA DEĞİŞİM DİYECEK" İDDİASI

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre İmamoğlu'nun, “Nasıl bir değişim?” sorusuna yanıt vereceği manifestosunda, görüşlerini ortaya koyacağı belirtilmişti. Ayrıca CHP’lilerin ve toplumun görüşlerinin alınması için bir süreç başlatılacağı öğrenilmişti. Açıklamayla ‘birlikte ve ortak akıl ile değişim’ teması öne çıkarılacağı iddia edilmişti.

Öte yandan ‘değişim’ diyenlere yeni bir ismin daha katılması bekleniyor. CHP’nin eski genel başkan yardımcısı, parti meclisi üyesi ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba’nın da ‘değişim’ isteyeceği öne sürülmüştü.

ÖZEL-İMAMOĞLU BİRLİKTE HAREKET EDEBİLİR İDDİASI

Parti kulislerinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İmamoğlu’nun yakınlaşmaya başladığı ve süreç içinde fikir birliği sağlanması halinde ortak hareket edebilecekleri de konuşuluyor.

İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu: Seçim için başarısızlık diyenin karşısına dikilirim
Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na sözleri yeniden gündemde: Devletten aldığı maaş dışında tek kuruş kazanmamış adama…
İmamoğlu değişimi bu hafta başlatıyor. Genel Merkezden destek var
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Son Haberler
İmamoğlu'ndan 'değişim' için ilk büyük hamle geldi Siyaset
İmamoğlu'ndan 'değişim' için ilk büyük hamle geldi
2,5 yıllık eşi boşanma davası açmıştı! Kutsi'den beklenmedik hamle geldi Magazin
2,5 yıllık eşi boşanma davası açmıştı! Kutsi'den beklenmedik hamle geldi
Maviye Sürgün 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Maviye Sürgün 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman?
Nathan Collins rekor bedelle Brentford'da Spor
Nathan Collins rekor bedelle Brentford'da
MasterChef 18 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Keşfet
MasterChef 18 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Yaz aylarının serinleten içeceği kansere ve yaşlanmaya karşı savaşıyor Sağlık
Yaz aylarının serinleten içeceği kansere ve yaşlanmaya karşı savaşıyor