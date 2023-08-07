Erdoğan'ın konuşmasında müjde bekleyen emekliler bir hafta uyuyamayacak

Çünkü Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı 37 dakikalık konuşmasında emeklilerin E'sinden bile bahsetmedi.

Erdoğan'ın konuşmasında müjde bekleyen emekliler bir hafta uyuyamayacak

21 yıldır iktidarda olan Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında ülkeyi muhalefet yönetiyormuş gibi muhalefete yüklendi. Yanlış ekonomi politikalarının sonucunu muhalefete ve dış güçlere bağlayan Erdoğan, emeklinin beklediği ek zamma ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Emekliler Temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zam ile bekledikleri alamamıştı.

Düşük maaş zammının ardından gelen vergi zamları ile daha maaşını alamadan enflasyona yenilen emekli, kabine toplantısından da beklediğini alamadı.

EMEKLİ YIL SONUNU BEKLEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkeleri turu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken emekli maaşlarına ilişkin yıl sonunu işaret etmişti.

Emekli maaşlarıyla ilgili olarak yıl sonuna doğru bir değerlendirme yapacaklarını belirten Erdoğan, “Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık” sözleri ile ara zammın önünü kapatmıştı.

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