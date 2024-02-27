Erdoğan'ın 'Kopmuş vaziyetteler' dediği Yeniden Refah'tan yanıt. ‘Yerel seçim yarışı laf dalaşına gireceğimiz bir yarış değildir’

Erdoğan, dün basın mensuplarının Yeniden Refah Partisi yetkililerinin yerel seçimlere dair açıklamaları sorulduğunda, "Yeniden Refah'ın tavrını sizler de biliyorsunuz. Birçok yerde Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil. Milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda adeta kopmuş vaziyette. Yeniden Refah olarak ya bizden ayrılmış olanlar veya bize karşı tavır içinde olanları aday çıkardılar. Onlarla yollarını devam ettiriyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın açıklamalarının peşinden Yeniden Refah Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Suat Kılıç yerel seçim çalışmaları çerçevesinde Kalecik ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi’nin (SKM) açılışını yaptı. Kılıç, beraberindeki partililer ile ilçedeki pazar yeri ziyaretini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SİYASAL DEĞERLENDİRMELERİNE SAYGI DUYARIZ"

Suat Kılıç, yerel seçimlerde kendi siyasi çalışmaları ile kendi kulvarlarında devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin başıdır, başkanımızdır ve başımızın tacıdır. Biz tek devlete inanmış olan insanlarız. Devletimizin de bir tane Cumhurbaşkanı vardır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın siyasal değerlendirmelerine saygı duyarız. Ama kendimiz de kendi adaylarımızla birlikte kendi siyasi projelerimiz doğrultusunda yerel seçim yarışına kendi kulvarımızda devam ediyoruz, devam edeceğiz inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımıza laf yetiştirmek bizim işimiz olmamalı. Bizim harcımız olmamalı. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin genel başkanı olarak aynı zamanda değerlendirmelerini yapar. Gerektiğinde biz de genel başkanımız düzeyinde cevap verilmesi gereken bir durum olursa cevap veririz ama yerel seçim yarışı Sayın Cumhurbaşkanımıza laf yarışına gireceğimiz, atışmaya gireceğimiz bir yarış değildir.

"DEVLETİMİZİN BÜYÜKLERİNE HİÇBİR ZAMAN SAYGISIZLIK YAPMAYACAĞIZ"

Sayın Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. Devletin, milletin çok büyük meseleleri var gerçekten. Bizim yaptığımız yerel yönetim anlamında belediyelere, Ankara'ya, ilçelerine neler katabileceğimize odaklanmaktır. Projeleri çözebilmek için çok çalışmaktır. 31 Mart gecesi inşallah Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda pek tabii ki belediye de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir müessesesidir. Diğer bütün kurumlar bakanlıklar da Türkiye Cumhuriyeti'nin müesseseleridir. Milletimizin desteğiyle hangi kademede olursa olsun seçimle işbaşına gelenler ve atanmış olanlar milletin hizmetine koşmak mecburiyetindedir. Çok konuşmak değil, çok çalışmak mecburiyetindeyiz. Laf yetiştirmek değil, işimizi iyi yapmak mecburiyetindeyiz. Devletimizin büyüklerine hiçbir zaman saygısızlık yapmayacağız. Yola revan olduk milletimizle birlikte ‘Yeniden Refah, Yeniden Ankara’ demeye devam edeceğiz inşallah.

"AK PARTİ SEÇMENİNE ÖZEL BİR MESAJ VERMEK İHTİYACI HİSSETMİYORUM"

AK Parti seçmenine özel bir mesaj vermek ihtiyacı hissetmiyorum. Tüm seçmenlere bir mesaj veriyorum. Mühür kimde ise, Süleyman odur. 31 Mart gecesi mühür elimizde olacak. Ve yerel yönetim anlamında 5 yılda bir elimize geçen bu yetkiyi iyi kullanırsak şayet beğenmediğimiz şeyleri değiştirme imkanına kavuşacağız. Daha güzel bir Ankara daha yaşanabilir bir Ankara, daha güler yüzlü bir Ankara için tüm seçmenlerin oyuna talibim. Sağ, sol ayrımı yapmıyorum. Dindar seküler ayrımı yapmıyorum. Ankara'da yaşayan herkesin genç ihtiyar oyuna talibim. Tüm kesimlerin oyuna talibim. Enerjisi yüksek, genç, dinamik, Cumhuriyetin başkenti olmaya her yönüyle yakışan bir Ankara'nın inşasını söz veriyoruz ve inşallah bu Ankara'yı Ankaralılarla birlikte kuracağız."