Seçime 22 gün kala satışa çıkarıldı

Osmangazi Belediyesi, 31 Mart Yerel Seçimlere 22 gün kala belediye mülkiyetindeki 3 parseli satma kararı aldı. Üç ay önce de satmak istedikleri parseller için ihale yapan Osmangazi Belediyesi, yeni bir ihale daha açtı. Yeni satış ihalesi belediye seçiminden 12 gün önce, 19 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

“YEREL SEÇİMLERDEN ÖNCE PARSELLERİ SATMAK İSTİYORLAR!”

Osmangazi Belediyesi geçen aralık ayında, 24 milyon 100 bin TL muhammen bedel üzerinden ihaleye koyduğu 11731 ada 4 parselin imarını, ikinci halede artırdı. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, “Yurt Anıtı” kavşağında bulunan 2 bin 536 metrekarelik parselin inşaat emsalini 1.75’ten 2’ye yükseltti. Üzerinde seyyar “Bulvar Kokoreç/Cevat Usta” yazısının bulunduğu parselin yeni muhammen bedeli de 31 milyon 700 bin TL olarak açıklandı. Diğer iki parselin muhammen bedellerinde küçük artışlar yapan belediye, emsal durumları değiştirilmedi.

Arsaların satışı yeni belediye yönetimine bırakılması gerekirken, bir an önce satılmak istenmesi dikkat çekiyor.