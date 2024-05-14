Erdoğan'ın masasına konulan 'mafya' için yeni yasa geliyor

Yerel seçimlerde alınan sonuçların bir sebebinin de sosyal medya olduğunu düşünen AKP’de yetkili birimler tarafından bir sosyal medya raporu hazırlandı. Trol mafyası adı verilen bu raporda AKP ve Erdoğan’a karşı itibar suikastinde bulunanların kim oldukları ve hangi yöntemleri kullandıklarının olduğu detayların yer aldığı iddia ediliyor.

TROL MAFYASI

Hazırlanan raporda trol mafyasının ne olduğu hakkında şu şekilde bilgi veriliyor. Bu mafya hangi fikri savunmak istiyorsa önce bir grup insanı alarak kendi trolleri haline getiriyorlar. Daha sonra bu troller kendi alanlarını ve cesaretlerini kazanarak mafyalaşmaya başlıyorlar.

Parayı veren kişi kimi isterse o kişi ya da gruplara saldırmaya başlıyorlar. Sosyal medyada hiçbir izin kaybolmadığı, hangilerinin sahte hangilerinin bot hesap olduğu ve bunlara ne kadar para harcandığı gibi soruların da cevaplarının mümkün olduğu belirtiliyor.

TALİMAT ERDOĞAN’DAN GELDİ

Sosyal medyada yapıldığı iddia edilen itibar suikastı eylemlerinin partiye zarar verdiği ve bundan dolayı Erdoğan’ın da talimatı ile yeni bir yasal düzenleme için harekete geçildiği belirtiliyor.

CEZA GELECEK

İddialara göre günü birlik veya anlık sahte hesap açanların engellenmesi için yasal bir çerçeve çizilecek. Daha sonrasında ise kasıtlı bir şekilde itibar suikasti yapanlar için cezai yaptırımların getirilmesi planlanıyor.

MHP’DEN ÖNERİ

AKP, troller ile mücadele etmek için hazırlıklara başladığı yasal düzenleme için birden fazla alternatifi değerlendiriyor. Bunlar arasında MHP Genel Başkanı tarafından “sosyal medya hesapları kimlik numaraları ile açılsın” önerisi gündemde.