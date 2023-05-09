Erdoğan'ın memleketi Rize'de köylü teyze korkusuzca konuştu: İsterse hapse atsınlar beni korkmuyorum

Editör: Bengü Zorlu

Erdoğan’ın da memleketi olan Rize’deki Topkaya Köyü’nde bir kahvede konuşan köylü kadının sözleri büyük etki yarattı.

“Türkiye için tarafsız bir parti istiyorum” diyen vatandaş, “Şeker fabrikaları satıldı niye biz ithal şeker alıyoruz reçel bile olmuyor o şekerle. Bizim pancarımız yetişmiyor muydu? Tayyip Erdoğan köprü yaptı ama biz feribota binip karşıya geçiyoruz köprüye para vermeyelim diye. Doğru bir dünya ve Türkiye istiyorum” dedi.

“İSTERSE HAPSE ATSINLAR BENİ KORKMUYORUM”

Eşitliğe vurgu yapan vatandaş, “Fakiri de bir olacak zengini de bir olacak. Hep aynı kişinin cebinde olmayacak. Benim kızım okul okudu ama işe giremiyor neden çünkü arkasında biri yok. Tarafsız iş verilecek, hepimizin cumhurbaşkanı olacak, sadece AK Parti’nin cumhurbaşkanını istemiyorum. İsterse hapse atsınlar beni korkmuyorum. Emekli maaşını yedi bin lira yaptı da olmayanlar ne ile geçinecek? Süt 15 TL” açıklamasında bulundu.

"BEN ADALET VE EĞİTİM İSTİYORUM, HIRSIZ İSTEMİYORUM"

“Ben adalet ve eğitim istiyorum” diyen köylü kadın, “Bir erkek çocuğu, benim kızım eğer normal giyindiği halde ona laf atıyorsa, o çocuğu alıp cezasını vermeli. Kimse kimsenin çocuğunu rahatsız etmemeli. İsteyen istediği gibi gezebilir, yaşayabilir. Namus başta değil içindedir. Ben köy kahvesinde oturabiliyorum eskiden burada oturana namussuz kadın derlerdi. Ben adalet ve eğitim istiyorum, hırsız istemiyorum. Bir sürü para toplandı bağışlarla, nerede o paralar? Depremzedelere kumanya bile gitmedi. Çadırları bile parayla sattılar. Bizim yüz yıllık Kızılay’ıma ben daha kan vermem" dedi.