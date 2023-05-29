Erdoğan’ın Saray’daki balkon konuşmasına böyle ayar çekildi. İngiliz Times gazetesinin Türkiye muhabiri ortaya çıkardı

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin ardından Saray'da toplanan vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, muhalefet yönelik ağır ifadelerinin Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesindeki İngilizce tercümede yer almadığı ortaya çıktı...

Erdoğan’ın Saray’daki balkon konuşmasına böyle ayar çekildi. İngiliz Times gazetesinin Türkiye muhabiri ortaya çıkardı

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'nın ardından Saray'da seçmenine seslendi.

Erdoğan burada, adaylık yarışındaki rakibi Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefeti hedef aldı.

İNGİLİZCE VERSİYONUNA AYAR ÇEKİLDİ

Ancak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde Erdoğan’ın konuşmasına dair yayımlanan çeviride, balkon konuşması ‘birleştirici’ ifadeler üzerinden servis edildi.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDIĞI İFADELERE YER VERİLMEDİ

İngilizce tercümede, Erdoğan’ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kullandığı “Şimdi burada ben hesap uzmanı değilim ama hesap uzmanının hesabında galiba bir yanlışlık var” ve “Şimdi, Kandil’dekilerle onları arkaya alıp bir video çekimiyle haydi diyebilirsiniz ama bu millet yutmuyor ve yutmadı. 17 vekil düşmüş durumda” ifadelere yer verilmediği ortaya çıktı.

DEMİRTAŞ'A 'TERÖRİST' İFADESİ DE METNE ALINMADI

Selahattin Demirtaş hakkında kullandığı “Ne diyordu? ‘Eğer Selo’yu dışarı çıkarmak istiyorsanız, oyu bana vereceksiniz’ diyordu” sözleri ve “terörist” ifadeleri de İngilizce metne alınmadı.

Erdoğan’ın, “Şimdi Gabar’da petrol çıktı, yatarak değil çalışarak çıktı. Daha önce orada bay bay Kemal’in dirsek temasında olduğu teröristlerin oralarda beton dökmeleri sebebiyle petrol çıkartamıyorduk ama şimdi çıkardık” ifadeleri de İngilizce metinde yer bulmadı.

TİMES MUHABİRİ PAYLAŞTI

Birgün'de yer alan habere göre, Erdoğan'ın İngilizce'ye çevrilen açıklamalarına dikkat çeken Times gazetesinin Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith şu paylaşımda bulundu:

“Türkiye Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sitesinden Erdoğan’ın zafer konuşmasının İngilizce tercümesini okursanız, kullandığı tonun uzlaştırıcı olduğunu düşünebilirsiniz. Muhalefete ve alçak dış güçlere dair iğneleyici sözlerinin önemli, bir bölümü dışarıda bırakılmış. Türkçe versiyonuna gidin ve tüm hikayeyi görün. Ülke içinde kendi izleyicilere bir mesaj, her ne söylerse söylesin yanında tutmaya ihtiyaç duyduğu yabancılar için bir başka mesajı”

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